Вопрос священнику: о ком молятся в церкви на Троицкую субботу?

Есть мнение, что на Троицкую родительскую субботу в храмах священники молятся о тех, кто ушел из жизни по собственной воле. Правда это или миф, мы попросили ответить настоятеля храма святителя Николая Чудотворца в Медногорске иерея Максима Малюту:

«Радость праздничного дня Троицы основана на том, что Бог создал Церковь, как некий способ реального пребывания с нами. Не в светлых воспоминаниях о прошлом, не в высоких рассуждениях о мироздании и мечтах о возможном светлом будущем, а сейчас, в настоящем времени в нашем сердце.

Однако если мы посмотрим на праздничное богослужение Святой Пятидесятницы, то увидим, что кульминацией этой службы являются особые коленопреклонные молиты, которые весьма объемны по содержанию и продолжительности, и в которых немало говорится о тех, кто уже ушел из Церкви земной в вечность. Некоторые ошибочно считают, что это дает повод молиться в этот день за тех, о ком Церковь не молится. О тех, кто свел счеты с жизнью.

Действительно, в одной из коленопреклоненных молитвах есть просьба облегчить участь тех умерших, которые находятся во аде. Одно дело молиться о тех, кто не смог из-за привязанности к грехам быть с Богом и другое о тех, кто отказался от Бога. Не принял Его волю, не поверил в его заботу. Иногда человек не может оставить грех, но не теряет надежды на Бога. Не отвергает Его. Он может забыть о Нем, может перестать верить в Него, но он не лишает Бога возможности изменить его, самовольно прерывая свою земную жизнь.

Именно поэтому Церковь не молится о наложивших на себя руки. Даже в свой день рождения. Так как своим поступком эти люди сами отказались от этой помощи, от заботы Бога.

Но что же делать близким и родным, которые испытывают ужасную боль и жалость о том, что все так вышло?

Преподобный Лев Оптинский в наставлениях своих духовных чад советовал молиться в келейной (домашней) молитве таким образом: «Взыщи, Господи, погибшую душу раба твоего, аще возможно есть, помилуй! Неизследимы судьбы Твои. Не постави мне в грех молитвы сей моей, но да будет святая воля Твоя!» В этой молитве мы говорим о том, что мы не можем знать наверняка решение суда Божия о каждом человеке. Любовь Бога безгранична и не может быть взвешена или ограничена человеческими представлениями. Однако, она действует на тех, кто в ней нуждается. На тех, кто хочет быть с Богом.

Создавая Церковь, Христос хотел не оставить человека в одиночестве. Он хотел всегда быть с ним вместе. Вся проблема в том, что человек не всегда этого хочет».