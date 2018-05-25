Адыгея начнет поставки сыра в ОАЭ, Азербайджан и Турцию

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая. / ТАСС /. Адыгея в этом году расширит экспорт брендовой продукции республики, начав поставки адыгейского сыра в Объединенные Арабские Эмираты, Турцию и Азербайджан, сообщил ТАСС в пятницу на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) глава Адыгеи Мурат Кумпилов

"Адыгейский сыр — наш уникальный брендовый продукт — известен не только в России, но и за ее пределами. Мы уже экспортируем адыгейский сыр, вышли на рынок Германии еще в 2012 году. В этом году планируем поставки сыра в ассортименте в Объединенные Арабские Эмираты, Турцию и Азербайджан", — сказал глава Адыгеи, отвечая на вопрос, как уже зарекомендовавший себя у россиян бренд адыгейского сыра помогает продвигать товар для иностранных потребителей.

Одно из ведущих предприятий региона — Красногвардейский молочный завод — уже получил от Россельхознадзора разрешение на экспорт в эти страны. На данный момент руководство предприятия находится с официальным визитом в Азербайджанской Республике для заключения долгосрочных контрактов на поставку продукции, потом планируются аналогичные поездки в Объединенные Арабские Эмираты и Турцию. Объемы и сроки поставок продукции будут согласовываться в ходе переговоров, пояснил Кумпилов.

Как ранее сообщал ТАСС министр сельского хозяйства Адыгеи Юрий Петров , на 2018 год с немецкими партнерами подписаны контракты на экспорт в объеме до 100 тонн сыра. За последние шесть лет на рынки Германии поставлено 152 тонны свежих и копченых сыров, реализация осуществляется через торговую сеть немецких магазинов REWE.

Производство адыгейского сыра и его особые вкусовые качества во многом определены национальными особенностями. Сыр готовится по традиционным технологиям и с использованием ручного труда, прессуется в специальных корзиночках из прутьев ивы, которые придают поверхности сыра особый рисунок. Для приготовления продукта используется натуральное коровье молоко.

В январе этого года было вынесено окончательное решение Верховного суда РФ о признании за Адыгеей исключительных прав на использование названия «Адыгейский сыр». По прогнозам экспертов минсельхоза, текущий год также будет позитивным для предприятий молочной отрасли республики, поскольку у них появился хороший стимул наращивать производство сыра.

О форуме

ПМЭФ проходит с 24 по 26 мая. Мероприятия форума объединены девизом «Создавая экономику доверия». ТАСС выступает информационным партнером и официальным фотохост-агентством ПМЭФ. Кроме того, ТАСС является оператором зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.