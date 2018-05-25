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Радимов поздравил Гасилина с днём свадьбы
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Радимов поздравил Гасилина с днём свадьбы 

Чемпионат.com 42 минуты назад
Бывший главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поздравил нападающего «Амкара» Алексея Гасилина с днём свадьбы.
«Приходят в команду — детский сад, ей-богу. Не все, конечно, но преимущественно. Не успеешь оглянуться — уже пошли романы, страдания, любовь и прочее. А потом глядишь — женятся. Фигасе! Детсад вырастает и женится, а я, получается, старею? Ну не-е-е-е! Ни фига! Не дождётесь! Буду считать себя не старшим, но более опытным товарищем, по надобности и советчиком. Только не дедком! Пацаном! Который сам учится у них и останавливаться не собирается. Словом, дорогие молодожёны Гасилины, Катя и Лёша, — с началом взрослой жизни! P. S. По-любому, лучше пока гулять на свадьбах пацанов, чем на крестинах их внуков», — написал Радимов на своей странице в социальной сети «Инстаграм».
Фото доступно на странице Владислава Радимова в социальной сети «Инстаграм».
Напомним, Гасилин выступал за «Зенит-2» в 2016 году.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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