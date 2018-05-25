Радимов поздравил Гасилина с днём свадьбы

«Приходят в команду — детский сад, ей-богу. Не все, конечно, но преимущественно. Не успеешь оглянуться — уже пошли романы, страдания, любовь и прочее. А потом глядишь — женятся. Фигасе! Детсад вырастает и женится, а я, получается, старею? Ну не-е-е-е! Ни фига! Не дождётесь! Буду считать себя не старшим, но более опытным товарищем, по надобности и советчиком. Только не дедком! Пацаном! Который сам учится у них и останавливаться не собирается. Словом, дорогие молодожёны Гасилины, Катя и Лёша, — с началом взрослой жизни! P. S. По-любому, лучше пока гулять на свадьбах пацанов, чем на крестинах их внуков», — написал Радимов на своей странице в социальной сети «Инстаграм».

Фото доступно на странице Владислава Радимова в социальной сети «Инстаграм».

Напомним, Гасилин выступал за «Зенит-2» в 2016 году.