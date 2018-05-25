Ксения Раппопорт и Etam запускают благотворительный проект «Женщины ради женщин»

1 июня во флагманском магазине Etam в ТРЦ «Галерея» в Санкт-Петербурге совместно с народной артисткой России Ксенией Раппопорт и фондом «Дети-бабочки» запускается благотворительный проект в поддержку женщин, чьи семьи столкнулись с редким генетическим заболеванием. Акция продлится в течение месяца и пройдет в 31 магазине бренда по всей России, а также в онлайн-магазине www.etam.ru.

Вместе с Ксенией Раппопорт, инициативу Фонда и Etam приедут поддержать актрисы Аглая Тарасова, Юлия Хлынина, Светлана Устинова и Катерина Шпица. Они примут участие в public talk, посвященном меняющейся роли женщины в современном мире, проведут автограф-сессию и сфотографируются с гостями. В этот вечер 10% от всех покупок в Etam в ТРЦ «Галерея» будут перечислены в фонд, а каждая клиентка получит приятный сюрприз от бренда. Известные блогеры и лидеры мнений выступят в роли звездных консультантов и помогут гостям подобрать белье, домашнюю одежду, купальники и аксессуары от Etam. Чтобы принять участие в мероприятии, нужно зарегистрироваться на сайте Etam.

Уверенные в себе, талантливые и успешные женщины, своими делами меняющие мир к лучшему и находящие в себе силы сопереживать другим женщинам, столкнувшимся с непростыми жизненными обстоятельствами, всегда вдохновляли Etam. Бренд видит своей миссией поддерживать их деятельность и стремление к проявлению внутренней душевной красоты. Ксения Раппопорт — яркий пример такой женщины в современной России.

Фонд «Дети-бабочки», попечителем которого является актриса, помогает семьям, воспитывающим детей с редким генетическим заболеванием кожи. Ведь многие женщины, столкнувшиеся с этой бедой, оказываются один-на-один со своей проблемой. Etam и Фонд «Дети-бабочки» запускают совместную акцию помощи матерям детей-бабочек, и поддержать ее может каждый из вас. Для этого нужно всего лишь совершить покупку любого предмета из культовой и самой популярной коллекции Etam — Icone в период с 1 по 30 июня 2018 года. 100 рублей с каждой такой покупки будут перечислены в пользу фонда.

Более 7 лет фонд «Дети-бабочки» помогает детям, которые родились с редким генетическим заболеванием кожи — буллёзным эпидермолизом. Во всём мире таких детей называют «бабочками». Их кожа настолько хрупкая и ранимая, что её сравнивают с крылом бабочки. Любое неосторожное прикосновение может причинить ребёнку боль и оставить рану. К сожалению, пока невозможно полностью вылечить эту болезнь. Но можно сделать жизнь детей-бабочек полноценной и счастливой. Фонд занимается лечением и реабилитацией детей-бабочек, покупает лекарства для подопечных, оказывает психологическую и юридическую помощь семьям. Обучает врачей и издаёт медицинскую литературу. Фонд полностью обеспечивает медикаментами и всем необходимым детей-бабочек, которые остались без родителей и живут в детских домах, и ищет им приёмных родителей.

Объединимся вместе, чтобы поддержать женщин, которым сегодня так нужна наша помощь!

Мероприятие пройдет 1 июня 2018 года в 18:00 в магазине Etam в ТРЦ «Галерея» (Лиговский проспект, 30А). Чтобы принять в нем участие надо зарегистрироваться на сайте Etam.