«Соревнуетесь в роскоши?»: Лисова и Ермолаева синхронно похвастались автомобилями

Поклонники уверены — бывшие участницы «Дома-2» Нелли Ермолаева Анастасия Лисова счастливы со своими мужьями, с которыми постоянно демонстрируют идиллию на своих страницах в Инстаграме. Но у некоторых сложилось впечатление, что красавицы соревнуются между собой.

Нелли Ермолаева и Анастасия Лисова — одни из самых ярких экс-участниц «Дома-2». Девушки уже довольно давно покинули периметр, устроив личную жизнь за его пределами. Они обе замужние, родили детей с разницей в 10 дней: (Анастасия — дочку, а Нелли — сына), а на днях синхронно похвастались автомобилями от любимых супругов.

Первой в сети опубликовала фото рядом с иномаркой Нелли Ермолаева. Шикарный «Лексус» заставил подписчиц красавицы завидовать ей еще больше, чем обычно. Естественно, она очень счастлива стать обладательницей дорогого «железного коня»: «Сюрприз от мужа», — отметила 32-летняя жена владельца сети ресторанов.

Прошло всего несколько часов и новеньким «Мерседесом» похвасталась и 27-летняя Анастасия Лисова: «Моя первая красавица. Любимый, ты самый лучший!» Большая часть поклонников порадовалась за счастливиц, которые заслужили роскошные подарки. Ну а злопыхатели получили отличную возможность «перемыть им косточки». Недоброжелатели считают жизнь несправедливой, ведь мало кто из них может продемонстрировать подобные презенты от своих избранников: «Вот это да! Поздравляем!» «Соревнуетесь в роскоши? Ну-ну». «Зачем мозолить глаза в кризис?»

«Я бы сказала, как они заработали на иномарки, но…» «Приятно видеть, что столько завистников. Никого не слушаете, отличные машинки!» «Крутые автомобили, мне бы хотя бы в три раза дешевле купить… Эх, почему одним все, а другим — ничего?» «Вот за что такие подарки? Лучше бы на благие цели деньги тратили». «Я завидую и не скрываю, тоже мечтаю о „Лексусе“! Хочу его — не могу прямо». «Ой, а я „Порш“ хочу купить, пару миллионов не хватает всего». Демонстрация шикарного образа жизни Нелли и Анастасии многим не дает покоя — они хотят знать, откуда у красавиц деньги на него. Ермолаева недавно не выдержала постоянных вопросов о доходах и рассказала о том, как зарабатывает средства на все то, что хочет.