Сироткин принял участие в показе мод в Монако

Сегодня, 25 мая, в Монте-Карло состоялся традиционный показ мод Amber Lounge Fashion Show. В подобных мероприятиях принимают участие и гонщики Формулы-1. Традиционно пилоты поднимаются на подиум на этапах в Монако, Сингапуре и Мексики, для показа в рамках благотворительных мероприятий.

Во время шоу проводятся различные аукционы, вырученные от них средства направляются в благотворительные фонды. В этот раз в показе мод принял участие и гонщик «Уильямса» Сергей Сироткин . Соответствующий пост он разместил на своей официальной странице в «Инстаграме».

«Немного отдохнули, завтра за работу», — написал россиянин в посте с выложенным фото.

Соответствующее фото можно посмотреть на официальной странице Сергея Сироткина в социальной сети.