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Сироткин принял участие в показе мод в Монако
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Сироткин принял участие в показе мод в Монако 

Чемпионат.com 38 минут назад
Фото: F1News.ru
Сегодня, 25 мая, в Монте-Карло состоялся традиционный показ мод Amber Lounge Fashion Show. В подобных мероприятиях принимают участие и гонщики Формулы-1. Традиционно пилоты поднимаются на подиум на этапах в Монако, Сингапуре и Мексики, для показа в рамках благотворительных мероприятий.
Во время шоу проводятся различные аукционы, вырученные от них средства направляются в благотворительные фонды. В этот раз в показе мод принял участие и гонщик «Уильямса» Сергей Сироткин. Соответствующий пост он разместил на своей официальной странице в «Инстаграме».
«Немного отдохнули, завтра за работу», — написал россиянин в посте с выложенным фото.
Соответствующее фото можно посмотреть на официальной странице Сергея Сироткина в социальной сети.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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