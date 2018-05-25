Впереди планеты всей: почему супер‐современных секс‐кукол Китая могут конфисковывать в Европе

Завод компании Shenzhen Atall Intelligent Robot Technology выпускает интересную продукцию — секс‐куклы с искусственным интеллектом. Кроме удовлетворения физических потребностей они могут помочь подтянуть китайский или английский языки. Почему у многофункциональных роботов проблемы в Старом свете, разбирался «360».

Клиенты китайского предприятия с сомнительной репутацией делятся на несколько типов. Одни просят изготовить копии умерших супругов. Правда, изделие на заказ будет стоить раза в три дороже обычного. Другие заказывают кукол, которых трудно отличить от детей. У покупателей таких «игрушек» возникают проблемы — их конфисковывают. У властей Норвегии и Великобритании есть аналогичный опыт.

Внешность товара зависит от страны, в которой проживает заказчик. В США в почете темнокожие, во Франции популярны голубоглазые блондинки, в Азии — типичный для этого региона типаж. Собирательный образ потребителя такого рода товаров выглядит так: мужчина в возрасте 40-50 лет, который живет в Европе, США или Канаде. Женские версии в девять раз популярнее своих братьев. На Ближний Восток импорт кукол запрещен. Проблемы на таможне и в нашей стране.

Куклы похожи на человека не только визуально: температура их тела составляет 37 градусов, суставы физиологично гнутся, а кожа эластичная и на ощупь ее трудно отличить от настоящей. Создатели «игрушек» позаботились о том, чтобы они не взрывались и не бились током. Приятным бонусом стали умения моргать, двигать головой и говорить на двух языках: английском и китайском. Все это стоит около 200 тысяч рублей.

Минусы у чуда китайской промышленности тоже есть. В адрес производителей периодически поступают жалобы о том, что кукол сложно мыть, а кожа маркая и не отличается износостойкостью.

Представители Shenzhen Atall Intelligent Robot Technology уверены, что пройдет еще 20 лет и кукол будет невозможно отличить от человека. А потребность людей в своих аналогах будет только расти, потому что население Земли стареет и нуждается в уходе все больше и больше. Для этих целей техногенный Homo sapiens отлично подходит.

Вообще, проблема не столько в секс-куклах, сколько в социализации людей, привязанности их к компьютеру, мобильным телефонам, социальным сетям. Все меньше у людей остается времени на живое общение. Со временем люди все больше будут склонны к уединению, к общению с техническими средствами, из-за чего и межполовые связи будут страдать

Борис Лордкипанидзе. Международный эксперт по вопросам репродуктивного здоровья в РФ «360» поговорил с международным экспертом по вопросам репродуктивного здоровья в РФ Лордкипанидзе Борисом. Он рассказал, что вопрос отношений людей и секс-кукол актуален скорее на перспективу, а не на сегодняшний день. «Во-первых, причина в дороговизне подобных кукол. Во-вторых, сама технология в той или иной степени стоит на базовой ступени формирования», — поделился Лордкипанидзе.

У определенного контингента людей — интроверты, например — секс-куклы, оснащенные искусственным интеллектом, будут очень популярны. С появлением новых, более развитых моделей их старшие аналоги будут стоить дешевле. Доступ к ним появится у большего количества людей. Такая же схема с мобильными телефонами.

С куклами связана этическая проблема: не все из них создаются по образу и подобию взрослых женщин — в продаже есть и копии маленьких девочек. И этот вопрос, по мнению нашего эксперта, должны решать не люди с педофильскими наклонностями, а сами производители. Это направление не должно иметь перспективу развития, потому что в обществе должны соблюдаться определенные табу, иначе вседозволенность вернет человечество на уровень развития неандертальцев.

Что касается количественного преобладания кукол-женщин над куклами-мужчинами, то это зависит от особенности восприятия первых и вторых. «Женщины более восприимчивы к аудиоинформации, мужчины — визуалы. В этом плане для женщины достаточно воображения и отдельных предметов секс-индустрии, направленных на стимуляцию эрогенных зон. Образ любовника она уже представляет в рамках своей фантазии», — говорит эксперт.

Российский опыт

В России весной этого года по франшизе испанской сети Lumidolls открылся легальный бордель. Его владелец Дмитрий Александров планирует открыть еще несколько точек в городах-миллионниках. Следующим после Москвы будет Петербург. Это стало возможным несмотря на запрет проституции: секс-услуги оказывают куклы. Заведение работает как досуговый центр для взрослых — отель с почасовой оплатой: 5000 рублей в час. Аналоги также есть в Барселоне и Лондоне. А на Международной выставке потребительской электроники, прошедшей в Лас-Вегасе в начале года, гостям предложили посетить клуб, где все стриптизерши были роботами.

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