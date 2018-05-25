8 главных женщин в жизни Сергея Шнурова 

@shnurovs8 главных женщин в жизни Сергея Шнурова1 Юлия Коган «Рыжая бестия» Юлия Коган (37) долгое время была бессменной женской партией в коллективе «Ленинграда». Девушка завораживала не только яркой внешностью, но и сильным голосом, заставлявшим каждый хит музыкальной группы звучать по-особенному. Сотрудничество Сергея Шнурова (45) и вокалистки продлилось в общей сложности четыре года, причиной их творческого расставания стал строптивый характер певицы: девушка принялась строить телевизионную карьеру, что, по мнению лидера «Ленинграда», противоречило образу «женщины-загадки», которую он хотел бы видеть в роли солистки.
Публикация от Юлия Коган (@yuliakogan) 22 Апр 2018 в 6:43 PDT 2 Алиса Вокс Эффектная блондинка Алиса Вокс (31) зарабатывала на жизнь выступлениями в ресторанах и на корпоративах. За сильный тембр голоса девушку взяли в «Ленинград», в составе этой группы она и выступала на протяжении трех с половиной лет. Уход девушки из музыкального коллектива сопровождался громким скандалом, в котором Алиса обвинила Шнурова в «самодурстве». Сам певец молчать в ответ на обвинения не стал и озвучил свою версию происходящего: Я никому ничего не обещал. По собственной прихоти делаю из средних певичек вполне себе звездочек. Придумываю образ, материал, продвигаю. Решаю, как подать, чтобы их полюбили. Ну не совсем их, образ, конечно. Усилиями нашего коллектива мы создаем героиню мифа из ничего. Это наша работа. И именно из-за того, что мы неплохо делаем свое дело, возникают претензии и недовольства.
Публикация от Алиса Вокс (@alisavox) 17 Май 2018 в 1:55 PDT 3 Флорида Чантурия и Василиса Старшова Две исполнительницы — Флорида Чантурия и Василиса Старшова — стали «женскими голосами» «Ленинграда» в 2016 году. Девушкам немногим больше 20, что, впрочем, не мешает им быть профессионалами в музыке. Спустя некоторое время Василиса Старшова покинула коллектив, и на данный момент в группе поет лишь одна из девушек.
Публикация от Флорида Чантурия?»ЛЕНИНГРАД» (@florida3003) 25 Мар 2016 в 2:35 PDT 4 Оксана Акиньшина Роман с этой белокурой красавицей был самой обсуждаемой темой времен зарождения группы «Ленинград». На момент романтических отношений начинающей актрисе Оксане Акиньшиной (30) не было и 18 лет, в то время как Шнурову — 30. Отношения пролились несколько лет, однако до ЗАГСа дело так и не дошло. Впрочем, это не помешало певцу трижды становиться женихом. Первой законной женой его была Мария Исмагилова, которая родила музыканту дочь Серафиму. Второй — Светлана Костиницына, бывший директор группы «Пеп-Си», в браке с которой у Шнурова родился сын Аполлон.
Публикация от Оксана Акиньшина (@oksana_akinshina) 3 Ноя 2016 в 3:11 PDT 5 Матильда Шнурова С 2010 года официальной супругой певца стала Матильда Мозгова (32). Именно ее Шнуров называл своей музой, ей посвещал стихи в Instagram, и ей же восхищался при любом удобном случае. Они прожили вместе почти десять лет. Экс-супруги часто воспоминали, что во время знакомства Шнуров был в стельку пьян, но запомнил лицо понравившейся девушки, а затем настоял на свидании. За период совместной с Матильдой жизни Сергей «подсел» на правильно питание и отказался от дурных привычек. Впрочем, старания исполнителя не спасли брака, и сегодня стало известно грядущем бракоразводном процессе.
Публикация от Matilda Shnurova (@mshnurova) 25 Фев 2016 в 2:32 PST