Евразийское сообщество женщин-лидеров: взаимодействие во имя преобразований

КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ

Успешное общество и успешные компании должны поровну состоять из лидеров — мужчин и женщин

«Мужчина-политик — это сочетание воли и интеллекта, а женщина-политик — сочетание интеллекта и совести, и только вместе мы в политике — сочетание воли, интеллекта и совести», — Галина Карелова , заместитель председателя Совета Федерации

«Это должны быть уравновешенные компании, где работает половина женщин и половина мужчин. Тогда эта компания обречена на успех», — Татьяна Гвилава , директор Российско-арабского делового совета; президент общероссийской общественной организации «Женщины бизнеса».

«Если говорить о естественном устройстве общества, то естественно устроенное общество должно состоять пополам из лидеров-мужчин и лидеров-женщин. Сейчас у нас ситуация меняется. Мы можем такое общество создать, в котором лидеров было бы пополам на пополам», — Харуми Такахаси, губернатор префектуры Хоккайдо.

Женщины сильнее мужчин по своей природе и они лучше работают

«Женщины по природе уже гораздо сильнее, чем мужчины, потому что мы меньше болеем в старости и можем сразу выполнять много заданий, мы сразу можем делать очень много вещей, а мужчины могут делать только одну вещь единовременно», — Глория фон Турн-и-Таксис, управляющая международным капиталом дворянского рода.

«Женщины-лидеры — это матери бизнеса. Мы не только бизнесом занимаемся, мы — матери для всех людей, которые нам подчиняются», — Арми Лопес Гарсия, председатель Филиппино-российской бизнес-ассамблеи.

«В колледжах и университетах все больше женщин, и они достигают лучших результатов. У них больше амбиций, и они стараются достичь каких-то целей в своем образовании. 57% выпускников США сейчас женщины», — Класке де Йонге, директор по внешним связям и коммуникациям по группе стран Coca-Cola Hellenic Bottling Company.

«В лидерских позициях мы можем сделать больше, чем мужчины. В инфраструктуру мы инвестируем больше, чем они, потому что у нас видение дальше», — Кьяра Корацца, управляющий директор Women’s Forum for the Economy & Society.

«В женщине есть больше выносливости. Именно эмоциональная интеллектуальность очень важна, потому что мы глубже чувствуем, мы лучше понимаем людей, мы можем прощать, мы можем идти на риск, мы более гибкие», — Марина Жигалова-Озкан , гендиректор ООО « Уолт Дисней Компани СНГ».

ПРОБЛЕМЫ

Женщинам сложнее занять высокие посты в компаниях и госструктурах

«Меньше женщин нанимается, чем мужчин, на работу, и это продолжается дальше наверх. Нужно понимать, что есть эта предвзятость, и мы должны сделать так, чтобы мы нанимали столько же женщин, сколько мужчин, с самого начала карьеры. Но, если вы посмотрите на количество женщин, которые доходят до высоких постов в компаниях, это всего 48%», — Класке де Йонге.

«Стать успешными сложнее для нас, приходится работать больше», — Тинатин Канделаки , генеральный продюсер «Матч ТВ».

«Всего 25 женщин по всему миру работают в крупных городах в качестве мэров. Надо, чтобы женщины начинали занимать такие должности, принимали участие в этих процессах. Если будет больше качества, можно будет создать 240 млн рабочих мест только к 2025 году для женщин. Это не просто равенство, это даже больше, потому что это будет $12 трлн глобального ВВП. Это будет экономическая и политическая ошибка, если все-таки женщины этим не займутся», — Кьяра Корацца.

«Всего 11 женщин сейчас являются главами государств. Это несправедливо, это неравенство», — Кьяра Корацца.

«Женщина в качестве губернатора — редкость для Японии. В Японии действительно степень участия женщин и в бизнесе, и в политике очень невелика, это точно. Что касается выбора кандидатов, то выбирать очень трудно, мало даже кандидатов-женщин. Я четыре раза выходила на выборы, чтобы стать губернатором, у меня в этом смысле есть большой опыт», — Харуми Такахаси.

РЕШЕНИЯ

Изменение менталитета

«Основной вызов — это культурные изменения. Должно быть изменение ментальности, чтобы принять лидерство женщин для того, чтобы этот потенциал менять», — Арми Лопес Гарсия.

«В нашей компании уже много лет есть глобальная инициатива по развитию роли женщины, и не только в менеджменте, и не только в креативной составляющей, но и в том, какие истории мы рассказываем нашем зрителям. Это те истории, которые вдохновляют и где как раз есть ролевые модели. Если вы обратите внимание, то в последние годы очень много историй и фильмов Disney, где стала доминантной женская роль. Я управляю компанией уже 12 лет, у нас в менеджменте в РФ действительно больше женщин на топовых позициях», — Марина Жигалова-Озкан.

Запуск проектов, направленных на повышение значимости женщин в обществе

«После первого Евразийского женского форума, который был 3 года назад, появилось 12 крупных проектов. Это и «Женщины за здоровье», и «Женщины-предприниматели», «Женщины науки». И самое важное — почти все проекты — международные. В частности, с женщинами-американками, которые были на Евразийском женском форуме, мы начали мощный проект «Женщины в STEM». Это продвижение девочек и женщин к информатизации», — Галина Карелова.