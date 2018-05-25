Минет на пять баллов: 9 любимых поз мужчин

Качество орального секса во многом зависит от анатомии принимающей стороны, а также от позы, в которой он происходит. Мужчины делятся подробностями того, в какой позе (и почему!) им больше всего нравится получать минет.

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1. Лежа в постели

«Я люблю классический способ, потому что так проще всего вытянуть ноги и предоставить даме полный доступ ко всем органам. В этой позиции я получаю самый лучший оргазм. Еще мы пробовали вариант, когда она лежит, а я сижу сверху, это тоже хороший вариант, только сидеть не очень удобно», — Максим, 30 лет.

2. На стуле

«Я люблю сидеть на стуле и смотреть в зеркало. Она становится на колени, положив руки мне на бедра. У меня — отличный вид на ее спину и ягодицы. Иногда я уговариваю ее заняться фингерингом во время минета и вижу, как она движется», — Андрей, 29 лет.

3. На краю кровати

«Я сижу на кровати, она стоит на полу на коленях. Еще вариант — стоять. Я тогда могу дольше продержаться, а оргазм становится еще приятнее», — Олег, 27 лет.

4. У стены

«Люблю опереться на стену. Как вариант — в душе, а не только в спальне. Открывается отличный вид!» — Руслан, 35 лет.

5. На диване

«Он мягкий и удобный. А еще у меня не такие крутые оргазмы, когда лежу», — Вадим, 27 лет.

6. Сидя на кровати

«Мне удобно гладить ее по спине… и по другим местам в процессе», — Дмитрий, 23 года.

7. Она лежит, я стою

«Наша любимая поза — я стою у края кровати, она лежит на спине, запрокинув голову. Это была ее идея!» — Давид, 37 лет.

8. Стоя в душе

«Это любимая поза жены. Она сидит там на специальном стуле, а я стою. Стремление удержать равновесие добавляет страсти!» — Денис, 29 лет.

9. «69»

«Люблю не только получать, но и давать», — Борис, 28 лет.

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