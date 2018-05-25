Забег невест прошел в Подмосковье

Необычные соревнования прошли в Подмосковье. В Подольске состоялся забег невест. Девушки бежали прямо в платьях, что усложняло задачу. Состязание прошло в рамках Пятого юбилейного фестиваля «Невесты Подмосковья», сообщает телеканал «360».

Фестиваль проходил в усадьбе «Ивановское». В нем принимали участие 50 девушек из Мытищ, Подольска, Красногорска, Москвы и других городов центрального региона. Забег невест должен был определить самую спортивную и быструю невесту.

Отсев проходил в несколько этапов. На короткой дистанции отсеивались те, кто не успевал добежать. Строгого дресс-кода не было, кто-то бежал в кроссовках, а кто-то босиком. Смелых девушек на каблуках не нашлось. Некоторые падали, но обошлось без травм. С большим отрывом победила Наталья Терентьева из Подольсска. При этом в фестивале принимают участие и замужние девушки, которые были готовы показать класс молодым невестам.