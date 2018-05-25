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«Как вас зовут?»: в Twitter рассказали, как коверкают их имена
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«Как вас зовут?»: в Twitter рассказали, как коверкают их имена 

Ридус 40 минут назад
Фото: Ридус
Психологи уверены: самый приятный для человека звук — это звук его имени. Однако некоторые люди не только не дают себе труд запомнить имя собеседника, но ещё и искажают его так, что тут уж не до приятных ощущений. В мире действительно много сложных и неоднозначных имён, поэтому тут следует руководствоваться правилом: «Обращаться к человеку именно так, как он представился». Эту мысль написала на своей страничке в Twitter микроблогерша Александра Васильевна, чем положила начало целому флешмобу. Пользователи стали делиться личными историями на тему коверканья имён и, конечно, не упустили возможности поюморить на эту тему. Собрали для вас самые смешные посты.
А ваше имя всегда называют правильно?
Совсем недавно мы рассказывали, какой суперсилой мечтают обладать люди, согласно постам в микроблогах.
Также в Твиттере делились хорошей и плохой новостью и пробовали описать взрослую жизнь в пяти словахописать взрослую жизнь в пяти словах. Получилось и смешно, и грустно.
Ещё блогеры участвовали во флешмобе, который нужно было начать со слов «Секс — это хорошо, но». В ходе эксперимента всплыло множество вещей, доставляющих удовольствие, помимо секса.
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