Какие удобрения лучше для сада и огорода: минеральные или органические?

Мода на так называемую органическую еду коснулась и садоводов. Некоторые, стремясь вырастить экологически чистый урожай, полностью отказываются от любой химии. Логика незамысловатая — на органических удобрениях должен вырасти органический урожай. Чтобы понять, так ли это, нужно прежде всего разобраться, как происходит питание растений.

Как растения питаются

Каждую осень с деревьев и кустарников облетают листья, у трав отмирают стебли. Такие растительные остатки — основа почвенного плодородия. Однако это только полуфабрикат. Корни не умеют ни жевать, ни переваривать. Даже отдельные крупные молекулы они не могут впитать — сквозь поры проникают только маленькие молекулы минеральных солей.

На опавшие листья и увядшие травинки сразу же набрасываются всевозможные микроорганизмы и начинают их разрушать — растительные остатки перегнивают. При этом сложные органические молекулы распадаются до простых неорганических веществ — солей калия, кальция, фосфора, азота, воды, углекислого газа и т.д. И вот именно эти простые молекулы и являются пищей для растений. Иными словами, растения могут питаться только той самой химией, которой так опасаются приверженцы органической еды.

Не переборщи!

В XIX веке ученые выяснили состав растительного «меню» и смоделировали его в минеральных удобрениях. Тем самым цепочка «опавшие листья — перегной — минеральные соли» была укорочена до одного звена. Было установлено, что одни вещества нужны растениям в больших количествах — это соединения азота, фосфора и калия, их назвали макроэлементами. Азот необходим для роста листьев и стеблей, фосфор — для развития корней, калий отвечает за качество плодов. Соединения кальция, железа, йода, бора, меди и другие также необходимы растениям, но в существенно меньших количествах, поэтому их назвали микроэлементами.

Казалось бы, все предельно ясно, чем больше в почве минеральных солей, которыми питаются растения, тем плодороднее земля и, следовательно, тем выше урожай. Однако выяснилось, что принцип «кашу маслом не испортишь» в данном случае не работает. То есть если внести слишком много удобрений, то результат будет отрицательным — растения не успеют переработать питательные вещества и станут накапливать их в своих тканях. Именно это так беспокоит сторонников органической еды. Впрочем, беспокоит небезосновательно: избыток соединений азота (нитраты), фосфора (фосфаты) вреден для организма. Даже фтор, который так любят стоматологи, при избытке вызывает разрушение зубов.

Золотая середина: и органика, и минералка

Но если и в органических, и в минеральных удобрениях содержатся одни и те же питательные вещества, то почему все ополчились именно на химию? Дело в разгильдяйстве или алчности. Чтобы внести избыток органических удобрений, нужно дополнительно привезти в поле тонны перепревшего навоза или компоста. Для минеральных же «передоз» — всего несколько килограммов. Естественно, нарушить нормы внесения проще во втором случае. Некоторые фермеры идут на это. Ведь при избытке, например, азота у салата вырастают более крупные листья, а у арбуза — огромные плоды. То есть проблема не в самих удобрениях, а в нарушении доз внесения.

Несомненное преимущество органических удобрений — улучшение структуры почвы. Она становится рыхлой, легко проницаемой для воды и воздуха. В такой земле и корни себя чувствуют лучше, и огороднику обрабатывать ее легче. Кроме того, в органических удобрениях содержится огромное количество микроэлементов.

Однако навоз или компост — «долгоиграющие» удобрения. Если замечен недостаток какого-либо питательного элемента, то быстро исправить ситуацию при помощи органики невозможно. В таком случае нужны именно минеральные подкормки. Весной вносят азотные удобрения, летом — комплексные (содержат азот, фосфор, калий), осенью и при посадке саженцев — фосфорные и калийные.

Как обычно, истина лежит посередине: для получения высоких и в то же время качественных урожаев нужно вносить и органические, и минеральные удобрения. Но — строго соблюдая дозы и сроки.

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