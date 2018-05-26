«Теперь неделю без еды»: Полина Гагарина расплачивается за плотный обед

Певица Полина Гагарина призналась поклонникам, что планирует не есть по крайней мере неделю, поскольку на днях не сдержалась и побаловала себя обильным обедом в одном из заведений Санкт-Петербурга. Впрочем, почитатели не разделили радикальные методы знаменитости и отметили, что такой худышке, как она, плотные обеды из трех блюд, напротив, просто необходимы.

Звездная певица Полина Гагарина отправилась на денек в Санкт-Петербург по случаю экономического форума. И хотя Северная столица встретила знаменитость солнечной погодой, пребывание в этом древнем городе омрачилось неожиданным инцидентом. К своему огромному огорчению, звезда не выдержала и сорвалась с диеты в одном из вкуснейших ресторанов города. О том, как обыкновенный обед плавно перетек в плотную трапезу, а после и вовсе что-то пошло не так, Полина рассказала с присущим ей чувством юмора. Также звезда с сожалением отметила, что теперь будет самым строгим способом ограничивать себя в еде, дабы в самые короткие сроки избавиться от всех лишних граммов, которые она заработала за один присест.

«Диета от Гагариной: салат из осьминога, азиатский супчик, спагетти с грибами, 2 шарика шоколадного мороженого. Еле дышу… тяну «уточку», чтобы очки не давили на щеки. Теперь снова неделю без еды», — призналась Полина, переживая, что проявила слабость и съела лишнего. Стоит ли говорить, что поклонники пришли в ужас от настроя певицы. Ведь почитатели и так постоянно забрасывают Полину переживаниями, что их кумир слишком сильно похудела, и ей теперь совершенно нечего демонстрировать в откровенных декольте. А потому плотный обед, по их мнению, показан артистке по всем параметрам, и ей как можно скорее необходимо сесть на совершенно другую диету, которая включала бы в себя обильное пятиразовое питание с обязательным двойным десертом на обед.

«Да вам даже такой обед не повредит. Тростиночка!» «Вам на такой диете и неделю другую можно» «Не истязайте себя так, кушайте, сколько хочется» «С такой худенькой фигуркой даже рекомендуется» «Аккуратнее с диетами, а то станете похожи на 14-ти летнюю и вас не пустят на собственный концерт» «Экономичная однако жена, раз в неделю кушает» «Неделя без еды… Не слишком жестоко? Тем более, ожирение явно вам не грозит» «Вы и так худышка, какая неделя? Вам бы наоборот, с неделю так питаться!»

Кроме слишком худой фигуры, Полине Гагаринной ставят в укор и беспорядок на голове. От внимательного взгляда публики не укрылся тот факт, что звезда давненько не посещала салон красоты, и ее корни уже отросли до неприличной длины. А потому обыватели с самыми благими намерениями попросили певицу выкроить время и покрасить корни волос, чтобы снова быть на высоте со своей выверенной до мелочей внешностью.