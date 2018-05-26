История любви, против которой был весь мир

История любви и брака первого президента Ботсваны сэра Серетсе Кхамы и англичанки Рут Уильямс вызвала небывалые политические и дипломатические волнения в 1948 году. Серетсе Кхама, происходивший из рода вождей Бамангвато и получивший образование в ЮАР и Великобритании, встретил свою будущую жену в Англии во время учебы. Браку влюбленной пары противостояли буквально все — семьи Серетсе и Рут и правительство Великобритании, так как в то время Ботсвана являлась протекторатом Великобритании в Южной Африке. Серетсе принуждали оставить свою жену и вернуться на родину или отказаться от земель своего племени. Однако у недоброжелателей не получилось разлучить влюбленных. Более того, пара вернулась на родину Серетсе, где он стал первым президентом Ботсваны, добился независимости своей страны от Великобритании, превращения в одну из самых интенсивно развивающихся стран на континенте, а Рут вошла в историю Ботсваны как одна из самых влиятельных и политически активных первых леди.

Их история имела исключительный резонанс в обществе, и про знаменитую пару писали романы и даже сняли фильм «Соединенное королевство» с Розамундой Пайк и Дэвидом Ойелоуо в главных ролях.

dailymail.co.uk Пара познакомилась в 1947 году на танцах Лондонского миссионерского общества, куда Рут привела ее сестра Мюриел. Серетсе подошел к сестрам и пригласил на танец Рут. Так и начался их роман.

Роман разгорался очень быстро. Но ни Серетсе, ни Рут не получили поддержки от своих семей в связи с предстоящей свадьбой. Дядя Серетсе был категорически против, так как наследник должен был закончить образование, вернуться на родину и жениться на женщине, которую ему подберет семья. А отец Рут сразу заявил, что дочь не может выйти замуж за темнокожего.

Но молодые люди даже не подозревали, что им предстоит выдержать натиск не только родственников, но и правительства Великобритании и Южной Африки. В Южной Африке вот-вот должен был быть установлен апартеид, и Великобритания не хотела усложнять отношения со страной. Южная Африка ясно дала понять Великобритании, что если на их территории будет заключен брак между белой женщиной и африканцем, то это будет означать конституционный кризис. На фотографии: пара в Лондоне в 1949 году.

Священнику, который должен был поженить молодых, намекнули, что свадьба не должна состояться. Тогда Серетсе и Рут поженились тайно и отправились в Африку. Но и там их проблемы не закончились. Дядя Серетсе, который, по всей видимости, сам хотел занять трон, был в ярости и сделал все, чтобы старейшины племени отказались признать Рут королевой и сам брак действительным. Через какое-то время Серетсе был приглашен в Лондон, и это оказалось ловушкой. Там его принуждали отказаться от уже к тому времени беременной жены и от своих прав как будущего главы племени. Получив отказ, представители правительства заявили, что он будет изгнан с родной земли. В конце концов Серетсе отказался от трона, вернулся в Африку и после первых демократических выборов был избран первым президентом страны, которая впоследствии стала Ботсваной. На фотографии: президент и первая леди Ботсваны с королевой Елизаветой и принцессой Анной на обеде в Букингемском дворце.

У Серетсе Кхамы и Рут Уильямс родилось четверо детей — дочь и три сына. Старший сын Ян Кхама является президентом Ботсваны с 2008 года.