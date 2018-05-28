Противостояние: история любви, против которой был весь мир

В 1948 году любовная история Серетсе Кхамы, занявшего пост первого президента Ботсваны, и англичанки Рут Уильямс стала причиной масштабных дипломатических протестов и волнений. Роман спровоцировал широкий общественный резонанс, и впоследствии на основе этих отношений даже была снята лента «Соединенное королевство». Серетсе Кхама представлял род вождей, получая образование на территории ЮАР, а также Великобритании. Именно в Англии будущий президент познакомился с Уильямс в 1947, когда девушка в компании сестры пришла на развлекательное мероприятие Лондонского миссионерского общества. Всего одного танца оказалось достаточно, чтобы между парой разгорелся роман. Развивались отношения стремительно, и уже вскоре было объявлено о желании сыграть свадьбу. Вот только родственники обеих сторон восприняли новость враждебно. К примеру, дядя Кхамы настаивал, чтобы Серетсе закончил учебу, а затем уже на родине связал себя узами брака с невестой, выберут которую для него члены его семьи. Отец Уильямс тоже сразу решительно заявил, что его дочь не может связать себя с темнокожим. Впрочем, одной только семьей давление не ограничилось, и помешать свадьбе попытались даже представители правительства ЮАР И Великобритании. В частности, на территории Южной Африки только должен был оказаться установлен апартеид, и Лондон не хотел накаления обстановки. Кроме того, в ЮАР дали понять, что если здесь пройдет свадьба темнокожего и белой, конституционный кризис окажется неизбежным. Священнику запретили женить Кхаму и Уильямс, поэтому пара сделала это тайно, отправившись в Африку. Дядя Серетсе всячески пытался вынудить старейшин племени признать союз недействительным, отказываясь считать англичанку королевой. Когда пара получила приглашение в Лондон, то фактически оказалась в ловушке. Там мужчину вынуждали отказаться от жены, к тому времени уже находившейся в положении, а также от своих прав на трон. Когда правительство получило отказ, то Кхаму проинформировали о том, что из родных земель он будет изгнан. От трона Серетсе в итоге все же отказался, но в Африку вернулся как раз к первым для региона демократическим выборам, где его избрали президентом государства, впоследствии ставшего Ботсваной. Именно Кхама сумел добиться для своей страны независимости от Великобритании, превратив ее в одну из наиболее стремительно развивающихся непосредственно на всем континенте. Что до Рут, то она в истории Ботсваны отметилась как одна из наиболее влиятельных и, кроме того, активных первых леди. У Кхамы и Уильямс за время брака на свет появились четверо детей, и с 2008 старший из них, Ян Кхама, занимает место президента государства.