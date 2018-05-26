«Деревенский шик»: участок Ирины Агибалвой посчитали старомодным

Экс-участница телепроекта «Дом-2» Ирина Александровна Агибалова решила продемонстрировать подписчикам, как выглядит территория её загородного дома. Она опубликовала фотографии в ответ на критику в сторону своих владений и заверила, что считает участок очень уютным.

Как оказалось, Ирина Агибалова не только отличная домохозяйка, но и неплохой садовод. В разгар дачного сезона она делится снимками своего участка, передавая опыт подписчикам. За городом Ирина проживает круглый год и постоянно ухаживает за территорией. В сети восторгаются тем, какую красоту наводит женщина, а заядлые дачники берут с нее пример. Но не всем сад Агибаловой кажется таким прекрасным. В интернет-пространстве нашлись те, кто не видит повода восхищаться и даже нелестно высказался о результате упорного многолетнего труда Ирины. По мнению таких людей, сад женщины больше поход на старомодный «бабушкин огород». А некоторые его детали иначе, чем деревенским шиком, трудно назвать.

Ирина Александровна поспешила вступиться за свое «дитя» и ответила недоброжелательной подписчице, оставившей негативный отзыв. Она отметила, что не считает нужным украшать участок, как это делают остальные, копировать чужие работы, пытаться угодить окружающим и тем более следовать моде. Ирина довольна видом своего двора и не собирается менять в нем что-то по первому требованию комментаторов в сети. «Не знаю насколько плохо или хорошо на чужой взгляд у нас на участке, но точно уверена, что у нас очень уютно и душевненько. И пластиковых бордюров совсем нет! А вот идея с черепицей принадлежит мне». В то же время на подмогу примчались верные подруги Ирины в просторах Инстаграма — такие же талантливые хозяйки, которые черпают опыт Агибаловой и считают её микроблог своим незаменимым помощником в быту. Они заверили, что двор бывшей звезды «Дома-2» выглядит роскошно, а те, кто пытаются его критиковать, сами не могут посадить ни одного цветка. «Сад шикарный, не знаю, что за человек такое написал вообще»

Но чаще всего критикуют Ирину Александровну не за её неправильные рецепты и безвкусный подход к обустройству сада, а за её стремление выглядеть моложе. Недавно женщина опубликовала видеоролик, в котором просто ехала в машине, слегка двигаясь под музыку. Пользователи рунета сочли, что Ирина пытается повторять за молодыми автолюбительницами, однако у нее это плохо получается и выглядит довольно нелепо.