Аллергия ниоткуда: чем опасна перекрестная реакция в период цветения

Вы можете не считать себя аллергиком и не иметь соответствующей карты — и притом промучиться весь май. Что случилось?

Аллергику, что бы ни заставляло его страдать, стоит знать, что круг потенциальных аллергенов для него не ограничивается одним веществом, — он намного шире. Существует такое понятие, как перекрестная аллергия.

К примеру, мед считается потенциальным аллергеном для всех людей с поллинозом независимо от вида пыльцы, на который они реагируют. Употреблять какие-либо продукты пчеловодства им не рекомендуется до прояснения ситуации. То же самое касается и лекарственных растений, даже если они применяются наружно.

Можно иметь аллергию, например, на пыльцу березы и реагировать на яблоки. Или при реакции на полынь выдать ее и на тмин. При аллергии на креветки организм может реагировать на сухой корм для рыб, а при аллергии на латекс — на некоторые фрукты и овощи. Перекрестная аллергия распространяется и на разные виды пыльцы при поллинозе — например одновременно можно реагировать на пыление березы и дуба, на ольху, бук, орешник и березу, аллергия на березовую пыльцу может распространяться вообще практически на все ветроопыляемые растения из аллергенного списка.

Риск возникновения перекрестной реакции актуален для человека с поллинозом в течение всего года — не только в период пыления опасного растения. Однако в этот период он значительно выше.

Пять наивных вопросов о перекрестной реакции

Я уже не ребенок, и у меня много лет не было никаких аллергий. Разве у взрослых может р­азвиться поллиноз?

Вполне, как и другие виды аллергических реакций. Никто не знает, почему и в какой момент организм вдруг решает бороться с веществами, к которым раньше относился благосклонно. Например, с той же пыльцой. Кроме того, люди далеко не всегда в курсе, что у них непереносимость определенного вида пыльцы, потому что воспаление глаз и насморк по весне упорно считают, к примеру, ОРВИ. По мнению врачей, 53 процента людей с аллергией на пыльцу за медпомощью обращаются только после трех лет болезни.

Еще нет листьев, а я уже ч­ихаю. Почему?

Потому что у некоторых растений листва появляется уже после начала пыления. Например, к таковым относятся ольха и орешник. Кроме того, начало весны — ветреное время, и ветер может переносить пыльцу на очень большие расстояния, порой в сотни километров. То есть в вашем регионе еще ничего не пылит, но южнее — уже вовсю, и можно страдать от «соседской» пыльцы.

В прошлом году тоже была пыльца, а сильной аллергии у меня не было. Как так?

Сады цветут каждый год, но оказывается, год на год не приходится в плане активности пыления. Например, главный аллерген в средней полосе России — береза — имеет в этом плане 2-летний цикл. Если предыдущий в плане пыления для нее был высокий, то следующий должен быть низким. Кроме того, на интенсивность поллинозных страданий влияет и погода: если весна дождливая, пыльцы в воздухе будет меньше — и проявлений аллергии тоже, тогда как самая неприятная в этом плане погода — сухая, жаркая, ветреная.

Всё вокруг в цвету, а у меня никаких симптомов. Выходит, нет поллиноза?

Смотря что вокруг в цвету. Если среди пылящих в конкретное время растений нет «вашего», то и страдать вы не будете. Например, обычно та же береза цветет в начале мая, но если этот период по какой-то причине задержится или наступит раньше, то и пора чихания для реагирующих на ее пыльцу тоже сдвинется. При этом, как бы буйно ни цвели другие растения потом, они проживут это время спокойно. Если, конечно, не начнут страдать от какой-то еще пыльцы или от перекрестной аллергии.

Я люблю цветы, развожу их, но не испытываю проблем, хотя по весне чихаю. Цветы не опасны или у меня на самом деле не поллиноз?

Не всякая пыльца разносится по ветру в большой концентрации. И не всякие растения активно пылят. Самыми опасными в этом плане считаются ветроопыляемые деревья, сорные травы и злаки. А вот садовые цветы типа роз, тюльпанов, нарциссов или домашние типа орхидей или кактусов содержат немного «тяжелой» пыльцы и могут не вызывать проблем вообще или ярко выраженных. Хотя аллергическую реакцию на них при непосредственном контакте все равно никто не отменял — стоит быть осторожным, даже если поллиноза у вас нет.

А вот как выглядит «перекличка» между пыльцой и продуктами, возможность которой многие не учитывают:

Перекрестная реакция: на что еще вы будете реагировать, если у вас аллергия на…

✔ березу:

косточковые плоды, сырой картофель, лесной орех, бананы, помидоры, соя, некоторые специи — перец, тмин, кориандр

✔ орешник:

орехи всех видов, не только лесные

✔ злаки:

хлеб, многие каши, квас, пиво, крепкий алкоголь, клубника, щавель, бобовые (арахис в том числе)

✔ амброзию:

семечки подсолнечника и продукты из них (в том числе майонез), дыня, яблоко, бананы, свекла

✔ полынь:

косточковые, продукты из подсолнечника, мед, сельдерей, фенхель, горох, помидоры, лесной орех, морковь, петрушка, многие специи — например тмин, анис, мускатный орех и пр., горчица, арбуз, цитрусовые

✔ маревые:

свекла, шпинат