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Красноярка попала в топ-100 самых красивых и сексуальных девушек страны
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Красноярка попала в топ-100 самых красивых и сексуальных девушек страны 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
24-летняя красноярка Маргарита Лазовская вошла в топ-100 самых красивых и сексуальных девушек по итогам промежуточного этапа конкурса «Мисс Maxim».
Девушка выложила свои фотографии с хэштегом #missmaxim2018russia в соцсети, и после онлайн голосования заняла 59-ю строчку. Всего участие приняли в конкурсе около семисот красавиц.
Не знаю ни одной девушки или женщины, в своём окружении, которую я могу назвать не красивой. Горящие глаза, ухоженный силуэт, чистые приятные мысли — все это Вам к лицу. Таких девушек я вижу рядом с собой. Лишь некоторых портит комок нервов и капли желчи на губах, но такие не долго могут со мной уживаться. Всем хорошей рабочей недели️
Публикация от Лазовская — менеджер Well&Fit (@margarita_lazovskaya) 16 Апр 2018 в 3:16 PDT  Финал конкурса состоится 19 июля. Звёздное жюри выберет победительницу, которая окажется на обложке знаменитого журнала.
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