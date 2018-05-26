Красноярка попала в топ-100 самых красивых и сексуальных девушек страны

24-летняя красноярка Маргарита Лазовская вошла в топ-100 самых красивых и сексуальных девушек по итогам промежуточного этапа конкурса «Мисс Maxim».

Девушка выложила свои фотографии с хэштегом #missmaxim2018russia в соцсети, и после онлайн голосования заняла 59-ю строчку. Всего участие приняли в конкурсе около семисот красавиц.

Не знаю ни одной девушки или женщины, в своём окружении, которую я могу назвать не красивой. Горящие глаза, ухоженный силуэт, чистые приятные мысли — все это Вам к лицу. Таких девушек я вижу рядом с собой. Лишь некоторых портит комок нервов и капли желчи на губах, но такие не долго могут со мной уживаться. Всем хорошей рабочей недели️

Публикация от Лазовская — менеджер Well&Fit (@margarita_lazovskaya) 16 Апр 2018 в 3:16 PDT Финал конкурса состоится 19 июля. Звёздное жюри выберет победительницу, которая окажется на обложке знаменитого журнала.