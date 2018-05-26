«Любой баран местами овен»: Шнуров посвятил жене пронзительное стихотворение 

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров на своей страничке в Instagram опубликовал стихи, посвященные жене Матильде.
Пускай сейчас мне больно очень.
Я ранен, может и убит.
И кровь сочится межу строчек.
Уэльбек? Флешбэк? Или кульбит?
Я рад тому, что ярко, сочно.
Ошибки нет, я не учту.
Мне есть, что вспомнить этой ночью.
Я (потерял, — слово заменено, прим. редакции) свою мечту.
Виновен? Или не виновен?
Хотел, (я обмануть судьбу? — слова заменены, прим. редакции)
Любой баран местами овен.
Нет. Я судьбу не (обману — слово заменено, прим. редакции).
Я есть — кто есть. И хоть ты тресни,
Одень, помой и причеши.
Придётся отвечать за песни,
За пляски и раздрай души.
Не сомневайтесь, я отвечу.
То холодно, то горячо.
Вот ночь прошла и сразу вечер.
Мне жизнь выкатывает счёт.
Подписчики Шнурова немедленно вступили с ним в полемику и дали советы.
«Девушки, остерегайтесь филологов. Особенно гениев», «И мне тоже на ум пришло из Фета: Вчера расстались мы с тобой. Я был растерзан. Подо мной, морская бездна бушевала… Говорят время лечит — но это все не правда. Сил и терпения Вам!», «Сергей, вы главное сейчас не переживайте и живите спокойной и счастливой жизнью. Для Вас это значит был большой жизненный урок. Сейчас вам нудно преодолеть себя и главное не „начать пить“. Помните, что мы все с Вами и поддерживаем Вас», «Любовь — пища для поэтов», «Перетерпеть надо было. Нельзя вырывать друг другу куски мяса из сердца», «Очень пронзительно… Но гении по-другому жить не могут… Сергей, Вы неординарный, яркий, изумительный, держитесь», «Верните ее!», «А, я рада за Сергея. Она мне вообще не нравилась», «Помню, сам страдал по девушке, только его песни начал слушать, через месяц как рукой сняло», — написали они.
Напомним, что вчера фронтмена группы «Ленинград» сообщил в Instagram, что он и его жена Матильда решили расстаться с «большим сожалением и благодарностью друг к другу».