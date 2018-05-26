«Любой баран местами овен»: Шнуров посвятил жене пронзительное стихотворение

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров на своей страничке в Instagram опубликовал стихи, посвященные жене Матильде.

Пускай сейчас мне больно очень.

Я ранен, может и убит.

И кровь сочится межу строчек.

Уэльбек? Флешбэк? Или кульбит?

Я рад тому, что ярко, сочно.

Ошибки нет, я не учту.

Мне есть, что вспомнить этой ночью.

Я (потерял, — слово заменено, прим. редакции) свою мечту.

Виновен? Или не виновен?

Хотел, (я обмануть судьбу? — слова заменены, прим. редакции)

Любой баран местами овен.

Нет. Я судьбу не (обману — слово заменено, прим. редакции).

Я есть — кто есть. И хоть ты тресни,

Одень, помой и причеши.

Придётся отвечать за песни,

За пляски и раздрай души.

Не сомневайтесь, я отвечу.

То холодно, то горячо.

Вот ночь прошла и сразу вечер.

Мне жизнь выкатывает счёт.

Подписчики Шнурова немедленно вступили с ним в полемику и дали советы.

«Девушки, остерегайтесь филологов. Особенно гениев», «И мне тоже на ум пришло из Фета: Вчера расстались мы с тобой. Я был растерзан. Подо мной, морская бездна бушевала… Говорят время лечит — но это все не правда. Сил и терпения Вам!», «Сергей, вы главное сейчас не переживайте и живите спокойной и счастливой жизнью. Для Вас это значит был большой жизненный урок. Сейчас вам нудно преодолеть себя и главное не „начать пить“. Помните, что мы все с Вами и поддерживаем Вас», «Любовь — пища для поэтов», «Перетерпеть надо было. Нельзя вырывать друг другу куски мяса из сердца», «Очень пронзительно… Но гении по-другому жить не могут… Сергей, Вы неординарный, яркий, изумительный, держитесь», «Верните ее!», «А, я рада за Сергея. Она мне вообще не нравилась», «Помню, сам страдал по девушке, только его песни начал слушать, через месяц как рукой сняло», — написали они.

Напомним, что вчера фронтмена группы «Ленинград» сообщил в Instagram, что он и его жена Матильда решили расстаться с «большим сожалением и благодарностью друг к другу».