Свободная любовь в Древней Руси: как это было

До конца X века русичи были. Занятие любовью ассоциировалось у них с праздником, радостью жизни и весельем, а потому запретов здесь практически не существовало.

Блудницы и пляски у костра

Хранить девственность до свадьбы было не принято. Один мужчина мог иметь до четырех жен. Если женщине доставалось в супружестве мало ласки, она тут же находила себе утешение на стороне. Девушек нередко называли блудницами — от слова «блудить», что означало «искать», «находится в поисках». Однако никакого отрицательного оттенка это понятие в себе не несло. И девушки, и парни могли иметь любовную связь как с одним, так и с несколькими партнерами. На массовых гуляньях, посвященных богу Яриле, который ассоциировался у славян с плодородием, случались и ритуальные оргии.

Как славяне называли сам процесс и участвующие в нем части тела

Не было никаких табу и в отношении повседневной и любовной лексики. Русичи называли все своими именами, да еще и проявляли при этом большую выдумку. Помимо широко известных матерных слов и их производных славяне употребляли и более иносказательные выражения для названия мужских и женских половых органов и самого соития. «Заниматься любовью» у славян звучало как «еться», «пежиться», «тетериться». В московских диалектах была версия «тараканиться». Иметь с кем-то половые отношения — «ярить» (от имени Ярило), «дрюкать», «еть». Мужской половой орган назывался тоже по-разному: «елдак», «елдык», «елда», «конец», «хрен», «уд» (от слова «уд» произошло понятие «удовольствие»). Также в старинных славянских лечебниках (своеобразные методички для практикующих знахарей) мужской половой орган — это «лихарь», «фирс», «мехирь». Головку полового органа русичи называли «плешью» или «плюшкой», пах — «стегном», мужские яички — «шулятами» или «ядрами». Семенная жидкость в тех же славянских лечебниках именовалась «плотом». Столь же колоритные названия существовали и для женских половых органов. Наружные половые органы женщины называли «луно» (или «луна»). Это слово можно встретить в древних славянских заговорах. Половые губы назывались «затворами», а влагалище — «мясными вратами».

О внутреннем устройстве женщин простые русичи не особо задумывались. Знахари же и повитухи были в курсе, что женщина вынашивает ребенка в некоем особом месте, которое они называли «матица», «золотник», «нутро» или «дна» (матка). Общим для обоих полов было название еще одной части тела, которая привлекала немало внимания, — это «гузно» или «гузнышко» — то же, что и ягодицы. Как видно, помимо обсценной лексики у наших предков был целый пласт более скромных, но не менее колоритных выражений.