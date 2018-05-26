Весёлый поросёнок из обычного носка своими руками

Детские носочки — отличный материал для рукоделия, особенно для игрушек. Это могут быть просто мягкие игрушки из носков, пальчиковые куклы и игрушки на палочке для домашнего театра.

Вам потребуется:

✽ розовый носок

✽ розовый и ярко-розовый фетр

✽ узорчатые пуговицы

✽ две черные пуговицы диаметром по 1,5 см и одна розовая — диаметром ок. 2,5 см ✽ ярко-розовая пушистая проволока

✽ ярко-розовая клетчатая тесьма

✽ остатки розовой и черной пряжи

✽ наполнитель

✽ деревянная палочка

✽ шариковая ручка

✽ ножницы

✽ деревянные прищепки

✽ суперклей

Шаг 1 Верхнюю часть носка (примерно наполовину) заполнить наполнителем, чтобы сформировать голову овальной формы. Деревянную палочку протолкнуть сквозь наполнитель до верхнего края носка. Для фиксации наполнителя и формирования головы носок перевязать розовой ниткой и крепко завязать ее узлом. Сверху обернуть ярко-розовой клетчатой тесьмой и завязать ее на бантик.

Шаг 2 На обычном листе нарисовать мотивы основного и внутреннего ушек, с помощью шариковой ручки перенести контуры на фетр соответствующих цветов и вырезать. Внутренние ушки приклеить поверх основных деталей ушек. Верхний край носка прорезать в двух местах, на нижние края ушек нанести суперклей, вставить ушки в прорези и зафиксировать деревянными прищепками до высыхания. К основанию одного из ушек приклеить бантик из ярко-розовой клетчатой ленты.

Шаг 3 В качестве глаз пришить черные пуговицы, в качестве пятачка — большую розовую пуговицу. Нанести клеем контур улыбки и наложить на него отрезок черной пряжи.

Шаг 4 Нижнюю часть носка отвернуть наружу. В качестве хвоста согнуть спиралью пушистую проволоку, вставить ее в отворот и приклеить. Для украшения пришить к носку две узорчатые пуговицы.

Источник и фото: Burda. Моё любимое хобби 2/2018