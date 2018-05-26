Погода в доме: 5 правил уборки для тех, кто страдает от аллергии

Много неприятных моментов людям, страдающим от аллергии, доставляет уборка: контакт с пылью и моющими средствами может вызвать обострение недуга. О том, как сделать свой дом максимально чистым, комфортным и безопасным, но при этом не превратить уборку в «пытку», мы спросили у специалистов клининговой компании. 1. Первое правило для аллергиков — в вашем доме обязательно должно быть влажно. В этом вам помогут специальный датчик влажности и регулярная влажная уборка. Также рекомендуем обзавестись пылесосом с хорошим фильтром, который задерживает мельчайшие частицы пыли — ведь именно пыль и пищевые клещи, живущие в ней, являются основной причиной, усугубляющей аллергию дома. Приучите себя использовать все насадки для пылесоса по назначению — для штор, труднодоступных мест и мебели — ведь пыль накапливается повсюду. Ваш главный приоритет в уборке — избавиться от пыли везде, где только можно. В свете этого советуем пересмотреть количество нефункциональных вещей в доме: рамочки для фото, мягкие игрушки, статуэтки — лучшие«пылесборники» на свете.

2. Замените привычные моющие средства на органические и гипоаллергенные. Особое внимание уделяйте кухонным поверхностям — именно на кухне самый высокий риск появления плесени и вредных микроорганизмов. Регулярно проводите «инспекцию» в холодильнике: старайтесь, чтобы продукты не залеживались. Как можно чаще мойте сантехнику, уделяя особое внимание тем местам, где может поселиться грибок. Шторка и коврик в ванной — тоже в зоне риска. И самое главное: обязательно используйте резиновые перчатки, а лучше еще и защитную повязку для носа и рта. 3. Отдельное внимание уделяйте стирке. Во#8209;первых, забудьте об обычных стиральных порошках. Если кто-то в вашей семье страдает от аллергии, то органические стиральные порошки — «ваше все». Как можно чаще стирайте постельное белье: рекомендуемая температура стирки — 90 градусов. Плюс обязательное дополнительное полоскание.

4. В весенне-летний период старайтесь, чтобы в квартиру не попадала пыльца. Лучше не открывать окна и не устраивать сквозняки, а проветривать дом рекомендуется по ночам, предварительно завесив окна влажной марлей или простыней. Идеальным решением для аллергиков станут специальные бытовые приборы: увлажнители, очистители воздуха, кондиционеры — есть модели со специальными антиаллергенными фильтрами.

5. При наличии аллергии, особенно в периоды ее обострения, тщательная уборка должна проводиться раз в неделю, а маленькие ритуалы чистоты (обработка кухонных поверхностей и сантехники) — стать повседневными.