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Свежие офисные тренды на форуме Business & Design Dialogue 2018
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Свежие офисные тренды на форуме Business & Design Dialogue 2018 

Roomble.com 52 минуты назад
Фото: Roomble.com
Лучшие российские и мировые архитектурные бюро, которые создают суперсовременные офисы для крупнейших в мире компаний, поделятся своим опытом. Вы сможете узнать много интересного 31 мая на форуме Business & Design Dialogue 2018. В частности, у посетителей будет возможность принять участие в дискуссиях и послушать лекции специалистов швейцарского бюро Evolution Design, которое создавало проекты офисов для Google, PWC, Vodafone и других.
В рамках форума пройдёт специальный проект Trend Rooms. Представители архитектурных бюро UNK project, UrbanDesignStudio, Line Architects, MAD Architects, Nefa Architects, ADetail, Plus Arch, PANACOM, ABD architects, PK AID расскажут о своём видении офисных трендов, поделятся опытом и обсудят актуальные решения.
Форум Business & Design Dialogue 2018 будет проходить 31 мая с 9:00 по 17:00 по адресу: Даниловский Event Hall, Дубининская, 71, стр. 5. Участие в конференции бесплатное при условии регистрации на портале www.officenext.ru и последующего получения электронного приглашения от организаторов.
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