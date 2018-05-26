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Менеджер магазина выглядел пугающе, но только послушай, что он сказал испуганной маме с детишками!
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Менеджер магазина выглядел пугающе, но только послушай, что он сказал испуганной маме с детишками! 

Карельские вести 31 минуту назад
Фото: Карельские вести
Итак, позвольте мне сначала объяснить, как выглядит менеджер магазина. Он очень высокий, поэтому кажется пугающим. Но, в отличие от его внешности, он на самом деле очень хороший парень, и именно так я узнал, каким парнем он был.
Я работал в магазине всего около 7 месяцев, когда эта женщина вошла с двумя маленькими детьми. Одному было около 2 лет, а другому — около 5 лет. Их мать выглядела испуганной, ее волосы были в беспорядке, и казалось, что она давно не спала. Женщина подошла ко мне и попросила встретиться с менеджером магазина, поэтому я позвонил ему.
Совершенно случайно я услышал их разговор. Женщина рассказывала, что она сбежала от своего мужа, который был жестоким, и жил в соседнем городе. Она сняла квартиру с помощью своего друга, но ей нечего было есть, и она попросила его о помощи.
Менеджер магазина сказал ей пойти заполнить корзину едой, и прийти к моей кассе. А потом еще добавил, чтобы она сходила в гастрономический отдел и взяла себе и детям горячие блюда.
Итак, она ушла, и примерно через полчаса она подошла к моей кассе, и я перезвонил менеджеру. Он появился, и сказал мне пробить все, как обычно, а затем он вытащил свой кошелек и заплатил за тележку женщины. Затем он попросил меня прийти к нему в офис и попросил подождать там.
Он сказал, что хочет, чтобы я помог отвезти еду женщине к машине и передать ей бумагу, на которой он писал. Я все сделал и отдал записку женщине, которая начала плакать. Я спросил ее, в порядке ли она, она дала мне бумагу прочесть..
По сути, это была записка, в которой говорилось, если ей нужна работа, он может помочь ей ее найти. Если ей нужен уход за ребенком, то с этим он тоже может помочь.
Излишне говорить, что она пришла, и оказалась очень хорошим человеком. Она работает в нашем магазине до сих пор. Это одна из многих причин, почему я люблю магазин, в котором я работаю, и я считаю, что у меня лучший менеджер в мире.
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