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Как гадать на суженого в День Святой Троицы
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Как гадать на суженого в День Святой Троицы 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
27 мая православные христиане отмечают День Святой Троицы. Традиционно один из важнейших религиозных праздников выпадает на пятидесятый день после Пасхи.
Как следует из названия, на Святую Троицу прославляют Бога-отца, Бога-сына и Святого духа. В этот день запрещалась любая работа в поле или по дому: женщинам нельзя было также шить, вязать и стирать одежду, а мужчинам — работать железным инвентарем.
Особый смысл этому празднику придавался и в славянской культуре. Троица — знаковый день, связанный с окончательными проводами весны и началом долгожданного лета. А потому с ним связывали немало обрядов, верований и гаданий. Прежде всего, на Троицу принято посещать умерших на кладбище и оставлять им угощение, простейшие предметы быта и одежду. Раньше считалось, что этот обряд отгоняет смерть.
Еще одна хорошая примета на Троицу — украшение дома ветвями березы. Свежие ветви ставили в вазы, укладывали рядом с иконами или просто оставляли на полу. Особенно обряд был распространен в деревнях, поскольку береза, по славянским поверьям, «приманивает» хороший урожай и удачу.
Молодые девушки нередко занимались на Святую Троицу гаданиями. Особенно популярными были обряды, предсказывавшие будущую судьбу и замужество. Например, накануне праздника девушки «завивали» в лесу березы, сплетая из ветвей косички. Если до Троицы такая «завивка» не распадалась — значит, скоро замуж.
Еще одно распространенное гадание было связано с венками. Сплетенные из полевых трав и цветов венки пускали по воде. Причем для «точности» гадания нужно было исхитриться и сделать так, чтобы убор сам упал с головы на воду. А дальше — все просто: в какую сторону венок поплывет, оттуда в скорости и приедет суженый. Ну а если он остался у берега — значит, в ближайший год придется пересидеть в девках. Главное, чтобы венок не затонул. Это, по поверьям, верное предзнаменование беды.
Самые любопытные дамы, разузнав все о сроках и происхождении будущего супруга, не могли удержаться, чтобы заранее не оценить внешность суженого. Так вот, чтобы любимый приснился, под подушку девушки клали березовые ветви. Кто в грезах этой ночью придет — тот, скорее всего, и свататься будет.
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