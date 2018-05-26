Как заниматься спортом в отпуске: 5 советов, которые реально работают

Найдите друзей, которые вас вдохновят

Быть единственным человеком, который вместо очередного коктейля хочет пораньше лечь спать, чтобы утром отправиться на пешую экскурсию, довольно мучительно. Поэтому подумайте: кто из ваших друзей далёк от физических нагрузок, а для кого они, напротив, в радость? Кто спокойно относится к прогулкам, а кто передвигается только на транспорте? Выбирайте тех, кто так же, как и вы, заинтересован и новую страну посмотреть, и ягодицы подкачать. Ведь активный отдых требует единомышленников. Так вы сможете подпитываться энергией друг друга и поддерживать общий настрой. Кроме того, взбираться в гору пешком, чтобы открыть для себя очередной красивый вид, гораздо веселее вместе, нежели в одиночку. Фото: shutterstock.com Всегда выбирайте здоровый образ жизни

Отели, гостиницы, турагентства и авиакомпании уже давно эксплуатируют моду на здоровый образ жизни. Так, у большинства крупных объектов размещения есть места для бега, плавания, игры в теннис, занятий йогой и езды на велосипеде. Более того, часть из них готова предоставить и необходимое снаряжения для тренировок. Так что если выбрать отель со спортивным уклоном, волноваться о забытых кроссовках не придётся. Фото: shutterstock.com Просыпайтесь раньше

Конечно, в отпуске вряд ли захочется ставить будильник на шесть утра и вскакивать по первому звонку. Но постарайтесь хотя бы не проваливаться в сон после первого пробуждения. Дело в том, что в отпуске дни летят с космической скоростью, поэтому, если вы хотите успеть на тренировку или на пробежку, придётся проснуться раньше обычного. К тому же некоторые фитнес-тренеры считают, что люди, начинающие утро до 6:30, лучше контролируют всё оставшееся время в течение дня.

Попробуйте пару раз начать утро активно и в итоге вы приучите себя в дальнейшем безболезненно просыпаться рано и приезжать в офис бодрым (в любом случае попытаться точно стоит). Главное — не мучайте себя в отпуске, а делайте всё в удовольствие. Фото: shutterstock.com Не забывайте про баланс

Выполнение элементарных физических упражнений ранним утром позволяет вам провести день с удовольствием. Ведь отпуск — это время, чтобы дать душе и телу всё, чего они требуют (даже если это бокал вина). Кроме того, активный образ жизни в отпуске позволит вам не чувствовать угрызений совести из-за килограммов съеденной пищи или литров выпитых напитков. Главное — найти баланс, чтобы ни одна из сфер вашей жизни не пострадала. Не пытайтесь чётко контролировать и планировать каждый свой шаг — поддайтесь чувствам и оставьте в своём расписании место спонтанности и непредсказуемости. Ведь именно неожиданные повороты путешествия останутся в вашей памяти надолго. Фото: shutterstock.com Расслабляйтесь

Бесконечные достопримечательности — это, конечно, прекрасно. Но если вы хотите приехать отдохнувшим, то выделите хотя бы пару дней для того, чтобы просто остановиться. Например, помедитировать, провести день в спа, сходить на массаж или посетить природные источники. Все эти процедуры прекрасно снимают стресс и расслабляют организм. Кстати, обязательное условие счастливого и здорового отпуска — забыть о текущих проблемах. Ничто не должно выводить вас из себя. Запомните: только спокойствие и поступки, направленные на получение удовольствия, превратят ваши выходные в полноценную перезагрузку. Фото: shutterstock.com Статьи по теме Постотпускной синдром: как снова вернуться к тренировкам 4 упражнения для всего тела, которые можно делать в отпуске Как питаться в отпуске: по советам и примерам диетологов 9 способов отдохнуть, если этим летом у вас нет отпуска

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