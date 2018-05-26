Международный День соседей. В Оренбурге прошел праздник для большого двора

В Оренбурге проходят праздники, посвященные Международному Дню соседей. Во дворе, который объединяет многоквартирные дома № 24, 28 и 30/1 на улице Чернышевского, звучит музыка, накрыты столы с чаем и пирогами, разноцветные шары то и дело взлетают в небо. Здесь почти все друг друга знают по именам. Наш корреспондент побывал на празднике и убедился, что соседи — это дружба и взаимопонимание.

«Отмечаем все праздники вместе»

— Все самые большие праздники — Новый год, День Победы, Масленицу, мы отмечаем в нашем дворе, — говорит Оксана Илющенко, руководитель УК «Наш дом». — Я живу здесь с января 1996 года. Конечно, мы почти все друг друга знаем, на наших глазах выросли наши дети. Но объединить всех было не так-то просто. Все-таки город — не деревня, где все беды и радости друг друга знают и разделяют. Но нам удалось объединить жителей, показать, что двор — наш общий. Мы за него отвечаем, здесь гуляют наши дети и внуки, и от нас зависит, каким он будет.

Здесь всем нашлось занятие. Взрослые пританцовывали под ритмичную музыку, дети состязались с Человеком-Пауком и подставляли щеки под кисточки, которыми рисовали аква-грим. Есть вкусные пироги с чаем никого не приходилось уговаривать. Атмосфера во дворе была по-настоящему добрососедской. И те, кто был приглашен на этот праздник, тоже почувствовали особую атмосферу.

«На следующий год придем с подарком»

— В 2017 году стартовали программы «Комфортная городская среда», «Выходи гулять», в этом году набирает популярность во дворах Оренбурга такой замечательный праздник — День соседей, — обратился к оренбуржцам министр строительства и дорожного хозяйства Оренбургской области Александр Полухин . — У вас прекрасный двор, молодцы, что бережете его и делаете еще более комфортным. Знаем, что вы разработали проект его модернизации, а мы подумаем, какой приятный сюрприз сделать для вас в следующем году. Большое спасибо за приглашение, мне приятно быть участником вашего доброго праздника.

Взрослые — пример для детей.

— Во дворе столько детей и они прежде всего на примере своих родных и близких учатся дружить с соседями и по-доброму общаться друг с другом, — отметила начальник управления жилищно — коммунального хозяйства администрации Оренбурга Татьяна Малышева . — Управляющая компания и жители прекрасно провели время и это здорово! Просто необходимо желание, инициатива и ответственность по отношению к людям, с которыми ты общаешься, и к месту, в котором ты живешь.

«Мы почти все друг друга знаем»

— Такие праздники у нас тут часто проводятся, — говорит Игорь Пастухов . — Это становится традицией, а теперь еще и из министерства и администрации Оренбурга пришли к нам. Можно напрямую обратиться с просьбой обратить на наш двор особое внимание. Хочется, чтоб он стал еще современнее, удобнее для детей. Здесь растут поколения за поколениями, и какой будет наша окружающая среда — зависит от нас.

Обращение жителей к представителям областной и городской власти взято на контроль.

Постскриптум.

После праздника во дворе навели чистоту. Не осталось ни мусора, ни салфеток, ни стаканчиков. Всё было убрано, а о празднике напоминало лишь хорошее настроение.