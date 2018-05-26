Бернард Льюис, отправляйся в ад!

На 102-ом году жизни скончался известный британо-американский востоковед Бернард Льюис. Западный мир должен служить образцом для развития мусульманской цивилизации, с которой «что-то пошло не так». Оправдывая тем самым вмешательство США в различные страны Ближнего Востока, он стал иконой современного европоцентризма, ориентализма и неоколониализма.

Политический мыслитель Фуад Аджами (арабский прозападный мыслитель — прим. ред.) всю свою жизнь подвергался клевете и демонизации, которые не прекращались даже спустя несколько лет после его смерти. На самом деле поток оскорблений только увеличился, как только стало известно о его смерти, а многие люди желали ему провести вечность в аду.

Подобная ситуация сложилась и после смерти историка Бернарда Льюиса. Известие о его кончине превратилось в хор оскорблений, молитв и торжественных возгласов. Были даже люди, которые сказали, что он на одной стороне с ИГИЛ (запрещена в РФ — прим. ред.)!

Это примитивное поведение похоже на толпу, которая сначала действует, а потом думает, или на проповедников-фанатиков, которые выпускают фетвы, не задумываясь. Популярные хранители интеллектуальной свободы проводят кампании по запугиванию и подстрекательству даже в религиозной сфере. Поэтому неудивительно, что мы жалуемся на низкий уровня осведомленности и господство культуры стада, когда «символами» мысли и знаний становятся люди, которые распространяют ложь и подстрекают к примитивным действиям.

Политического мыслителя Фуада Аджами я видел во многих интервью и читал его статьи и книги, исторически обоснованные и написанные хорошим стилем. Что касается идей, то они довольно открыты и рациональны, и говорят о болезнях арабской культуры и политики, которая потеряла справедливость. Все, что он сказал — правда? Конечно, нет. Это дебаты и интеллектуальный диалог касательно основных вопросов, чтобы ваши взгляды, восприятие и история сами судили о действительности. Однако атмосфера интеллектуальной свободы и предметных дебатов превратилась в нападки на человека, оскорбления, проклятия и обвинения в предательстве.

К счастью, большинство журналистов и мыслителей отважные люди. Их не пугают длительные клеветнические кампании и запугивания, поэтому они не бросают свое дело и не объявляют о раскаянии.

Историк Бернард Льюис учился в самых популярных университетах, опубликовал важные книги по исламскому наследию, а его лекции и интервью находятся в открытом доступе на «Ютуб» (YouTube). Он обладал глубокими знаниями в истории и аналитическим мышлением. Однако, есть люди, которые не соглашались с некоторыми его выводами, потому что великий историк обратился к торжеству сионизма, фашизма и колониализма.

Еще одним важным ученым был покойный Джордж Тарабиши, который выпустил просветительские книги по исламскому наследию. Однако есть люди, чьи души пострадали от его книг. Они не видели ничего, кроме злого христианина, который хотел уничтожить столпы религии. И снова в ход были брошены провокационные высказывания.

Эти проклятия и клеветнические кампании, как правило, сосредоточены только на определенных мыслителях и исследователях. Как правило, они затрагивают тех ученых, кто придерживается рационального прочтения истории и реальности без каких-либо искажений. В то же время арабские и зарубежные исследователи получают похвалу за свои способности изменять историю и обвинять других, а не нас в причинах возникших проблем.

Иностранные мыслители знают секрет. Люди гордятся прошлым и чувствуют несправедливость из-за «высокомерных» мировых держав, но это удобное и счастливое уравнение превращается в испытание, если выявляется происхождение проблем и причины упадка.

И, конечно, кампания по запугиванию преследует еще одну цель — воспрепятствовать воздействию и расширению влияния людей с рациональным мышлением. Постоянное упоминание об их деятельности и предательстве создает между ними и читателями стену сомнения, за которую трудно проникнуть. А также в ход идут пожелания гореть в аду вечно. Это еще один механизм, который был позаимствован у журналистов, которые использовали неосведомленность общественности для обвинений журналистов и писателей, которых ненавидят и боятся.

Эти общественные кампании лишают интеллектуальные дебаты свободы и новых идеи, повышают ценность оскорблений, укрепляют культуру заговоров и выставляют предателями и агентами интеллектуалов, которые имеют ответы на наши проблемы. И, конечно же, увеличивается количество подстрекателей за счет повышения уровня осведомленности и знаний. Мы ничего не знаем о своей судьбе в другом мире, но в этом мире Льюис будет называться одним из самых важных историков современности.