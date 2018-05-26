От Кафельниковой до Канье: звезды, у которых были нервные срывы

Никто из нас от этого не застрахован. Регулярные депрессии знаменитостей все-таки доказывают, что счастье не в деньгах и славе. Рассказываем о тех, кто не смог совладать с собой и пережил нервные срывы.

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История Алеси — притча во языцех. Трудное детство, конфликты с родителями, первая любовь (да, мы про Фараона (22)), больное расставание, тяжелые наркотики… И хотя кажется, что сегодня самая многострадальная юная модель страны вроде бы пришла в норму, в ее «Твиттере» все еще время от времени появляются депрессивные твиты.

Канье Уэст (40)

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С Канье история сложнее. У него нервный срыв случился после парижского ограбления Ким (37) в 2016-м. Он отменил свой тур Saint Pablo и в ту же ночь был госпитализирован. По сообщениям зарубежных СМИ, медиков вызвал один из близких Канье. А вот сам Уэст в больницу ехать не желал, так что в помощь пошли наручники! Через пару дней рэпера выписали, но поклонники до сих пор сомневаются в его адекватности, когда читают твиты о любви к Дональду Трампу (71).

Селена Гомес (25)

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А Селену подкосил Бибер (24). Вернее, его роман с Софией Ричи (19). Поклонники Джастина ополчились на его новую пассию, а он начал угрожать им — мол, удалю «Инстаграм», будете знать. Гомес встала на защиту Белиберов и окончательно поругалась с Джастином, а потом так распереживалась, что на несколько месяцев отказалась от соцсетей и легла лечиться в рехаб. Вернулась, закрутила роман с Абелем (28), а потом и с Джастином. В общем, отдых пошел ей на пользу.

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Но вряд ли кто-то когда-то переплюнет Бритни Спирс, которая в 2007-м ворвалась в парикмахерскую и потребовала срочно побрить ее налысо. Стилист отказался, потому что «Бритни выглядела так, будто она не в себе», после чего Спирс сама взяла машинку и избавила себя от волос. А все из-за расставания с Кевином Федерлайном (40) и громким бракоразводным процессом.

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Наоми тоже эта учесть не миновала. Сначала она в порыве гнева бросила в горничную мобильный телефон, после чего девушке наложили четыре шва на затылок, а через год модель вышла из себя, когда узнала, что ее багаж потеряли в лондонском Хитроу, и с кулаками бросилась на полицейских, за что ее приговорили к 200 часам общественных работ и штрафу в 5 тысяч долларов.

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Ну а про неустойчивую психику Криса Брауна знают все. Самое черное пятно на его биографии — избиение Рианны (30) в 2009-м в ночь перед «Грэмми». После этого Рири дала трогательное интервью Опре Уинфри (64), в котором плакала и рассказывала о произошедшем. Браун же позже заявил, что чувствовал себя монстром, а сейчас утверждает, что хотел жениться на Рианне, только вот мы не уверены, что ему что-то после такого светит.

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