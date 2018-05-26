Ноябрьское молоко будут поставлять в другие города Ямала

Сельхозкомплекс «Ноябрьский» планирует поставлять молочную продукцию в другие города Ямала. На предприятии готовятся к модернизации, которая позволит повысить объемы производства.

Так, уже в этом году будет спроектирован новый комплекс по содержанию крупного рогатого скота и молочной фермы. После ввода этого объекта получится увеличить поголовье на 300 коров.

«В 2019-2021 годах планируется провести строительно-монтажные работы по устройству молочно-товарной фермы и запустить больший объем производства. Это позволит снизить себестоимость продукции и выйти предприятию на самоокупаемость», — рассказал и.о. директора СХК «Ноябрьский» Максим Олексий.

К слову, 2017 год предприятие закончило с прибылью. Чистый доход составил почти 630 тысяч рублей. Добиться такого результата помогла проведенная модернизация цеха обработки молока. На предприятии установили новое оборудование — охладитель, благодаря которому производство пастеризованного молока увеличилось в пять раз. Также сельхозкомплекс «Ноябрьский» расширил линейку выпускаемых товаров. Сегодня там производят сливочное масло, кефир, творог, творожную массу, сливки, йогурт, сметану и ряженку.