Ещё
Ноябрьское молоко будут поставлять в другие города Ямала
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ноябрьское молоко будут поставлять в другие города Ямала 

Noyabrsk24.ru 1 час назад
Сельхозкомплекс «Ноябрьский» планирует поставлять молочную продукцию в другие города Ямала. На предприятии готовятся к модернизации, которая позволит повысить объемы производства.
Так, уже в этом году будет спроектирован новый комплекс по содержанию крупного рогатого скота и молочной фермы. После ввода этого объекта получится увеличить поголовье на 300 коров.
«В 2019-2021 годах планируется провести строительно-монтажные работы по устройству молочно-товарной фермы и запустить больший объем производства. Это позволит снизить себестоимость продукции и выйти предприятию на самоокупаемость», — рассказал и.о. директора СХК «Ноябрьский» Максим Олексий.
К слову, 2017 год предприятие закончило с прибылью. Чистый доход составил почти 630 тысяч рублей. Добиться такого результата помогла проведенная модернизация цеха обработки молока. На предприятии установили новое оборудование — охладитель, благодаря которому производство пастеризованного молока увеличилось в пять раз. Также сельхозкомплекс «Ноябрьский» расширил линейку выпускаемых товаров. Сегодня там  производят сливочное масло, кефир, творог, творожную массу, сливки, йогурт, сметану и ряженку.
Noyabrsk24.ru: последние новости
В Ноябрьске годовалый малыш остался инвалидом из-за осложнений после болезни
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звезды-разлучницы, которые увели мужчин из семьи5
Фанаты увидели грудь Орловой и попросили одеться114
47-летняя Наргиз разделась для фото25
Это грязно: мифы об анальном сексе23
Как уродует пластическая хирургия5
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
01:17
Как выглядит вышедшая из тюрьмы звезда «Дом-2»
Звёзды
00:58
Вдова Хворостовского рассказала о смерти мужа
Звёзды
10:59
Как соблазнить любую девушку
Психология
01:00
47-летняя Наргиз разделась для фото
Красота
10:42
Знаменитости, которые отказались от звездной жизни
Звёзды Дети
01:00
Гагарина рассказала, что ест на самом деле
Красота
00:57
Светлана Лобода впервые показала новорожденную дочь
Звёзды
03:38
Пары со скандальной разницей в возрасте
Звёзды
13:42
Как стареют кумиры
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение