Здоровая жизнь влетит в копеечку

Россияне стали активнее заботиться о своём здоровье. Так, всё больше наших соотечественников, по данным ВЦИОМ, начинают заниматься спортом. За три года — с 2015 по 2018 — число приверженцев спорта и здорового образа жизни выросло с 61% до 79%. Более того, в текущем году количество тех, кто следит за своим питанием, достигло рекорда. Среди участников опроса таковых оказалось 60%. Из них 41% всегда старается есть здоровую еду, 12% подбирают рацион самостоятельно, а 7% — с помощью диетологов.

Также за десять лет вдвое уменьшилось количество людей, выбирающих самые дешёвые продукты, и на 3% сократилось число курильщиков.

Global Look Press/Elena Sikorskaya

Такая тенденция очень обнадёживает. Недавнее исследование Американской кардиологической ассоциации показало, что поддержание ЗОЖ продлевает продолжительность жизни для женщин на 14 лет и на 12 лет для мужчин.

News.ru подсчитал, сколько придётся потратить на здоровую жизнь.

Абонемент в спортзал. Занятия в фитнес-клубе — обычно с этого начинают люди, задумавшиеся о здоровье. Как правило, они сразу приобретают абонемент на полгода или год. Он даёт возможность посещать тренажёрный зал, сауну и групповые занятия. Средняя стоимость абонемента на шесть месяцев составляет примерно 10 тысяч рублей, а на год — около 20 тысяч. При этом довольно часто можно попасть на акции, которые устраивают клубы. Тогда цена может быть снижена на 15–20%. Программа тренировок. Далеко не всегда мы знаем, как добиться желаемого результата. У одних может не хватать дисциплины, у других — знаний. Для этого можно оплатить несколько занятий у тренера. Он составит рацион и программу упражнений. Цена одного такого занятия в Москве — примерно от 1000 до 5000 рублей. Или можно сэкономить и скачать себе на телефон одно из бесплатных приложений для тренировок. Форма. Как бы это странно ни звучало, но одежда имеет очень важное значение для спорта. Первое время, когда вы начнёте ходить в тренажёрный зал, будет сложно заставить себя это делать. И тут вдохновить вас поможет красивая одежда — выбирайте ту, которую вам срочно захочется надеть и отправиться в ней на тренировку. В одной из сетей спортивных товаров женскую майку для фитнеса и леггинсы можно приобрести примерно за 1200–2000 рублей. Кроссовки — их стоимость начинается от 2000 рублей. То есть получается, что женская экипировка для фитнеса обойдётся ориентировочно в 3200–4000 рублей. Футболка и шорты для мужчины выйдут примерно в 2200–3000, а обувь — от 2000 рублей. Выходит, что мужчине собраться на фитнес стоит чуть дороже — 5200–6000 рублей. Фильтр для воды. Ещё одна важная составляющая ЗОЖа — здоровое питание. И его сложно представить без чистой воды. Мы знаем о том, что взрослому человеку нужно пить в день около полутора литров воды. Точная доза зависит от пропорций человека. По данным Всемирной организации здравоохранения, на 1 килограмм веса должно приходится 30 мл жидкости. Чтобы обеспечить чистой водой себя и свою семью, многие устанавливают дома фильтры для воды. Стоимость самого простого из них, в форме кувшина, — от 250 рублей. Также можно установить фильтр на раковину. В этом случае через специальный небольшой кран будет проходить вода, прошедшая три ступени очистки. Приобрести такой фильтр можно за 2500-6000 рублей. Фрукты и овощи. Очередной шаг к правильному питанию — заменить зефир, печенье и шоколад на фрукты, орехи и ягоды. Одни приобретают эти товары в магазинах, другие заказывают в интернете у фермеров. И цены там различаются не сильно. Так, в столичной продуктовой сети килограмм яблок стоит 80-135 рублей, а на сайте фермерского магазина — от 100 до 190 рублей. Диетолог. Но не всегда мы сами можем разобраться, какие продукты стоит есть, а от каких придётся отказаться. В этом случае можно сходить на консультацию к диетологу. В Москве минимальная стоимость приёма у такого специалиста составляет примерно 1000 рублей. Книги. Не у всех есть возможность пойти к специалисту. Тогда путь в здоровую жизнь можно начать…с похода в книжный. Сегодня существует множество изданий о правильном питании и мотивации. Их можно приобрести за 200–600 рублей. Среди таких книг — «Соль, сахар и жир» Майкла Мосса. Она рассказывает о том, как менялась еда современных людей и почему мы потребляем больше жира, соли и сахара, чем этого требуют вкусовые рецепторы. Примерная стоимость книги — 320 рублей.

Заботиться о здоровье — занятие довольно увлекательное. И, если мыслить глобально, не очень затратное. В любом случае, вылечить болезнь, которая может появиться из-за нездорового образа жизни, окажется значительно дороже.