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Воронежская второклассница спасла от смерти выпавших из гнезда бельчат
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Воронежская второклассница спасла от смерти выпавших из гнезда бельчат 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
Зверьков выхаживают в Центре реабилитации диких животных. В Воронеже восьмилетняя девочка спасла от смерти двух выпавших из гнезда бельчат. Зверьков доставили для выхаживания в Центр реабилитации диких животных в четверг, 24 мая. На то, чтобы малыши поправились, окрепли и стали самостоятельными, потребуется два-три месяца. Потом их выпустят в лесу, и бельчата начнут самостоятельную жизнь. Двух десятидневных бельчат в парке «Северный лес» нашла восьмилетняя девочка, рассказали в Центре реабилитации диких животных. Сутки семья девочки пыталась выходить зверьков сама, но потом их передали специалистам. Возраст бельчат — около 10 дней, рассказала учредитель центра Анита Придоткайте. Один из них ещё даже не открыл глаза, когда его доставили к ветеринарам. Сейчас малыши чувствуют себя в целом неплохо. Один из них, падая, ударился об землю сильнее, и его состояние немного хуже, пока у бельчонка нет аппетита. Выкармливают зверьков молочной смесью для котят. Хотя бельчата — ещё совсем крохи, в них уже чувствуется характер диких животных, рассказала Анита Придоткайте. На руках они сидеть не любят и стараются освободиться даже во время кормления. Впрочем, в центре на контактах бельчат с людьми не настаивают — впереди их ждет самостоятельная жизнь, и привязанность к людям может животным только навредить.
В центре реабилитации бельчата проведут два-три месяца. Скоро их перестанут кормить смесью и начнут приучать к пище взрослых животных — орехам, молодым побегам деревьев — постепенно приближая рацион зверьков к тому, который у них будет в дикой природе. Потом специалисты центра возьмутся за обучение бельчат — им придется самим учиться находить себе пищу. Отучая от рук, животных переселят в вольер, а еду будут прятать, чтобы стимулировать белок к самостоятельному поиску пищи. Когда в Центре сочтут, что животные готовы к самостоятельной жизни, их выпустят на волю. Где именно — пока неизвестно. Например, бельчонка, найденного в прошлом году в парке у больницы «Электроника», выкормили, вылечили и выпустили на волюв Нагорной дубраве. Елена Гончарова
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