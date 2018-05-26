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«Милые бранятся — только тешатся»: Джигурда поддержал Шнурова
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«Милые бранятся — только тешатся»: Джигурда поддержал Шнурова 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
По мнению Джигурды, заявленный вчера развод Сергея с Матильдой — еще не конец отношений. «Они по-европейски расстаются — без наездов друг на друга. У нас с Анисиной была ситуация, когда недруги воспользовались ситуацией и начались фейковые вбросы. Пранкеры звонили Марине, рассказывали о наркомании Джигурды, оргиях и так далее. Желаю ребятам обойтись без грязи и не попасть под жернова желтых СМИ», — высказался артист.
Он также заявил, что развод — это тяжелое испытание для обоих. По его словам, обычно расставание мужчины и женщины происходит по идеологическим причинам, когда женщина устает от идеи мужчины, тем более такого яркого как Шнуров. «Для меня это было колоссальным испытанием, которое привело к пониманию того, что есть единственная женщина, которая меня может вытерпеть. Сережка — суперталантливый артист, поэт и музыкант. Конечно, все это тяжело, но это жизнь. Поэтому я желаю им оставаться друзьями. Всегда есть шансы, что они помирятся. Потому что милые бранятся — только тешатся», — сообщил Джигурда.
Напомним, минувшей ночью лидер группировки «Ленинград» опубликовал в Instagram новое стихотворение о боли, разочаровании и потерянной мечте, — сообщает nsn.fm.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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