«Милые бранятся — только тешатся»: Джигурда поддержал Шнурова

По мнению Джигурды, заявленный вчера развод Сергея с Матильдой — еще не конец отношений. «Они по-европейски расстаются — без наездов друг на друга. У нас с Анисиной была ситуация, когда недруги воспользовались ситуацией и начались фейковые вбросы. Пранкеры звонили Марине, рассказывали о наркомании Джигурды, оргиях и так далее. Желаю ребятам обойтись без грязи и не попасть под жернова желтых СМИ», — высказался артист.

Он также заявил, что развод — это тяжелое испытание для обоих. По его словам, обычно расставание мужчины и женщины происходит по идеологическим причинам, когда женщина устает от идеи мужчины, тем более такого яркого как Шнуров. «Для меня это было колоссальным испытанием, которое привело к пониманию того, что есть единственная женщина, которая меня может вытерпеть. Сережка — суперталантливый артист, поэт и музыкант. Конечно, все это тяжело, но это жизнь. Поэтому я желаю им оставаться друзьями. Всегда есть шансы, что они помирятся. Потому что милые бранятся — только тешатся», — сообщил Джигурда.