Почему вас ни во что не ставят: 10 причин

Вы — человек добрейшей души. Вы всегда готовы помочь и простить своих врагов и обидчиков. Вы умеете и хотите отдавать. Словом, вы — хороший человек. По-настоящему и по-честному — и совершенно объективно. Но окружающие этого не ценят — хуже того, некоторые из них вообще не ставят вас ни во что. Разбираемся, почему это происходит — главные причины, по которым самых хороших людей на свете не ценят.

Вы отслеживаете чужие границы

Вы настолько заняты тем, чтобы следить за удобством окружающих, что совершенно игнорируете безопасность собственных границ. Они нарушаются раз за разом, но вам неудобно сказать об этом — ведь вы так любите своих близких. Пора прекращать эту практику. Чужие границы — это хорошо и замечательно, но и вам тоже нужно личное пространство для комфорта. Прекратите игнорировать, когда кто-то вторгается в ваши границы, и научитесь давать отпор.

Вы играете по чужим правилам

Возможно, в детстве вам навязывали правила игры. Или ваш партнер — токсичный человек и навязывает вам роль, которая вам не свойственна и даже не очень-то и интересна. Вы до последнего момента склонны считать любую ситуацию в отношениях нормальной, а потом внезапно оказываетесь «у разбитого корыта». Почему? Потому что границы каждый раз устанавливает кто-то другой вместе с правилами игры. Возьмите все в свои руки и научитесь отстаивать свои принципы. Когда кто-то ведет себя так, словно ему наплевать на вас и ваши чувства, — возможно, так и есть. Но вы не обязаны прощать этому человеку подобное поведение.

Вы постоянно всех прощаете

Наверняка это происходит потому, что вы — очень добрый человек. Это хорошо, но моментальное всепрощение часто ведет к тому, что о вас каждый норовит вытереть ноги. Вам это надоело? Прекрасно, начните обучать окружающих хорошим манерам. Учитесь стоять за себя и ставить обидчиков на место.

Ваше чувство собственного достоинства постоянно страдает

Все мы приходим в этот мир, чтобы любить и быть любимыми. Но если ради этого волшебного ощущения в отношениях вам постоянно приходится попирать чувство собственного достоинства — задумайтесь. Может быть, вам стоит пристальнее рассмотреть свои отношения, чтобы понять, нужны ли они вам? Жить одному, в конце концов, вовсе не значит быть одиноким.

Вы постоянно оправдываетесь

Вместо того чтобы действовать — притом именно так, как вам хочется, — вы постоянно оправдываетесь. Может быть, нужно начать «быть» вместо того, чтобы постоянно «казаться»? Подумайте, почему вы постоянно ведетесь на провокацию? Когда знаешь себе цену, не нужно никому ничего доказывать.

Вы верите, что любимый человек не способен вас обидеть

Ваш мир полон единорогов и розовых пони? Прекрасно, но сказки порой оборачиваются настоящим кошмаром. Да, горькая истина заключается в том, что даже те, кто вас любят, способны причинить вам невыносимую боль и страдание. А розовые очки полезно иногда снимать, чтобы не терять связи с реальностью.

Вы меряете мир по собственным меркам

Если вы полны сочувствия и эмпатии к близким, вы склонны думать, что и окружающие чувствуют то же самое и ведут себя исходя из тех же побуждений. Это вовсе не так: многие из них — черствые эгоисты, холодные и бездушные. Прекратите игнорировать предупредительные сигналы — или вас и дальше будут использовать.

Вы не хотите никого обижать

Вы очень осторожны в отношениях со всеми. Вы никого не хотите обижать — ни словом, ни делом. В результате постоянно обижают вас, вламываясь в ваш хрупкий хрустальный мир в грязных сапогах. Перестаньте скрывать свою боль и делать вид, что все прекрасно. Если вам что-то не нравится — для начала сообщите об этом.

Вы не хотите видеть правды

Так хочется верить, что человек хорошо к вам относится, — даже если он раз за разом упорно доказывает вам обратное. Может быть, пора набраться смелости и посмотреть правде в лицо?

Вам постоянно нужны одобрение и оценка

Вам нужно, чтобы вас постоянно хвалили, — послушайте, но ведь вы давно вышли из возраста, в котором важны пятерки в дневнике, не так ли? Похвалите себя сами — если раз за разом у вас это не получается, обратитесь к психологу.