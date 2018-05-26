Йога: 4 главных заблуждения

В последнее несколько десятилетий йога стала одной из самых популярных практик во всем мире. Поклонники йоги утверждают, что она абсолютно безвредна и, кроме пользы, ничего принести не может. Однако так ли это на самом деле?

Йога лечит

Бытует мнение, что йога является практически панацеей от всех болезней. В 1954-55 годах в институте йоги Кайвальядхама было проведено масштабное исследование, в результате которого выяснилось, что более 80% испытуемых, практикующих йогу, полностью избавились от таких недугов, как бронхиальная астма, неврастения, хронический ринит, энтероколит и многих других психосоматических заболеваний.

Однако даже сами тренеры йоги советуют не спешить с выводами. Так известный американский инструктор Гленн Блэк утверждает, что йогой могут заниматься только абсолютно здоровые люди. Тем же, кто страдает какими-либо заболеваниями, лучше от йоги отказаться вовсе и заняться лечением или лечебной физкультурой. Дело в том, что методика занятий была разработана индийцами, для которых многие позы являются естественными для их тела. В то время как для сотрудника офиса, часами просиживающего в кресле, некоторые асаны просто противопоказаны.

Йога безопасна

Те, кто утверждают, что йога абсолютно безопасна для здоровья, несколько ошибаются. Многие асаны неподготовленному человеку, гибкость которого оставляет желать лучшего, вообще лучше не делать. В медицинской практике имеется масса случаев, когда ученики повреждали ахилловы сухожилия и травмировали тазобедренные суставы. Существует даже такое врачебное понятие как «йоговский отказ ног». Причиной данного симптома доктора называют нахождение человека в сидячем положении на коленях в течение долгого времени. Подобные тренировки способствуют ухудшению кровоснабжения седалищного нерва, что может привести даже к инвалидности.

Однако некоторые профессиональные инструкторы йоги объясняют подобные факты полной некомпетентностью тренеров, которые не чередуют данные позы с так называемыми асанами компенсации, благодаря которым тело расслабляется и приходит в нормальное состояние.

Йога способствует похудению

Некоторые женщины приходят на занятия йогой с одной целью — сбросить лишний вес. И в самом деле разве кто-нибудь хоть раз видел полного йога? Однако и здесь специалисты торопятся нас переубедить. Действительно, йога, впрочем, как и другие физические упражнения, способствует похудению. Но только в том случае, если наравне с занятиями вы будете соблюдать диету, измените режим питания и образ жизни. Поэтому здесь обычные физические нагрузки оказываются ничем не хуже заморской йоги.

Йога полезна для психики

По мнению практиков, йога снимает нервное напряжение, снижает уровень тревожности и весьма полезна для психики в целом. Однако многие понимают такое утверждение буквально и, оказавшись в стрессовой ситуации, тут же записываются в секцию йоги.

Но даже сами инструкторы утверждают, что делать этого ни в коем случае нельзя. Дело в том, что люди, перенесшие какую-либо психологическую травму, будь то смерть близкого человека или автокатастрофа, и занимающиеся йогой, через некоторое время впадают в еще более угнетенное состояние. Тренеры связывают данное явление с тем, что страдалец, поглощенный своим горем, не в состоянии правильно выполнить те или иные техники, а, следовательно, они и не приносят никакой пользы.

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