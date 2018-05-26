Адреналиновая тоска: почему во время похмелья нас мучают угрызения совести

Чувство вины и стыд традиционно сопутствуют похмелью. Иногда они вполне объяснимы, так как человек мог натворить что-нибудь спьяну, но порой тревога и вина возникают беспричинно. Тоска сопровождается головными болями, тремором, подавленным состоянием и угрызениями совести. Такая физиология объясняется избытком адреналина в клетках головного мозга. Для ее обозначения применяется термин «адреналиновая тоска». Как справиться с этими симптомами и выйти из неприятного состояния?

Мероприятия «для возвращения к жизни»

Причины похмелья заключаются в сильной интоксикации организма этанолом. В первую очередь нужно позаботиться о скорейшем выведении токсина. Это можно сделать, приняв прохладный душ, выпив отвар шиповника или чай с медом, лучше зеленый. Неправильным решением будет принятие даже небольшой дозы алкоголя. Не стоит также пить тяжелые напитки: кофе, черный чай или энергетики. Если неприятный привкус имеют любые жидкости, пейте просто воду.

Примите препарат от похмелья («Алка—Зельтцер», «ДринкОфф», «Медихронал» или «Антипохмелин»). Это способствует подавлению адреналина. Не ешьте «тяжелую» пищу. Лучше выпить куриный бульон, съесть вареное яйцо и овощной салат. Не нужно целый день валяться на диване и мучиться угрызениями совести. Умеренная физическая активность поможет избавиться от дурного настроения.

Возвращение «душевного» покоя

Немаловажным является и психологический настрой. Беспричинный страх и чувство вины, если не работать над их подавлением, могут привести к глубочайшей депрессии. Для выхода из начинающегося эмоционального кризиса нужно сделать что-нибудь полезное. Во-первых, вы займете себя физически. Во-вторых, получите возможность наладить отношения с близкими людьми. И в-третьих, делать полезное — всегда полезно. Вы почувствуете чувство удовлетворения от этого. А его культивация является самым правильным методом выхода из депрессии.

Можно заняться делами по дому. Ваши домашние наверняка оценят такой порыв. Если вы давно обещали что-то сделать, пересильте себя, преодолейте собственную лень и сделайте это. Правильно оценивайте собственные силы и не принимайтесь за капитальный ремонт в квартире. Достаточно будет мелкой починки того, что давно сломалось.

Позитивное общение

Не замыкайтесь в себе. Развеять адреналиновую тоску можно, пообщавшись с людьми, которым вы доверяете. В сложившихся обстоятельствах они будут только рады помочь вам. И обязательно проанализируйте случившееся. Попытайтесь понять причину того, почему вы перебрали с алкоголем. Не успокаивайте себя тем, что это была случайность. Тем более если это происходит с вами не впервые. Поймите, что алкоголь только усугубляет ваши проблемы.

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