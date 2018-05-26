На Сульфате бывший осужденный запер девушку в квартире и зверски избил

Три дня 24-летняя Любовь Юсупова провела в аду. С 13 по 16 мая ее молодой человек запер девушку в квартире и зверски избивал.

— Угрожал что зарежет ножом, вывезет в Повракулу, сожжет и засыплет щелочью, чтобы ее не нашли, — рассказывают родственники пострадавшей. Как жертве ревности удалось спастись, 29.ru рассказала сама Любовь, пожелавшая своей историей предупредить других девушек.

С Кириллом, тогда отбывавшим наказание в ИК-1 на Пирсах, Люба познакомилась в интернете. Год ездила на свидания, верила, что выйдет и заживут семьей. 24 апреля Кирилл освободился по УДО, пара сняла комнату на Сульфате. Но сценарий «долго и счастливо» оказался не про них. Вечером 13 мая мужчина пришел домой нетрезвым и решил начать ссору.

— Кирилл отличался вспыльчивостью, он был очень ревнив. Как таковой ссоры не было, я пришла после работы просто, села кушать, он на меня налетел, начал предъявлять, что я ему изменила. Это не так, я не способна на измену, я его правда сильно любила, — говорит пострадавшая. — Моя семья просто звонила мне на мобильный телефон, но он мобильник мне в руки не давал, включал громкую связь и заставлял говорить по громкой связи. По голосу, по свернутой челюсти, они поняли что я как-то не так говорю. Они подняли тревогу и начали искать. Точного адреса они не знали, он запрещал мне общаться с моей семьей. Когда они узнали точный адрес на работе, они приехали сразу.

В больнице поставили диагноз: перелом носа, ушибы грудины, почки, головного мозга. Вдобавок свернута челюсть и сломано ребро. Серьезно пострадал поясница — у трех позвонков сломаны поперечные отростки. Девушке предстоит долгая реабилитация, родственники ищут все возможности помочь, но финансов самой обычной семьи может не хватить.

Заявление девушка написала и в полицию, и в Следственный комитет . Сейчас ее экс-возлюбленный скрывается и, к счастью, больше Любови не угрожает.

— Трудолюбива, жизнерадостна, любит животных, — так о Любови говорят ее родственники

— Сейчас Кирилл на свободе, думаем, что скрывается у своей матери. Кирилла тогда забрали в отдел, но взяли с него объяснительную и отпустили, так как заявления еще не было, — добавляет младшая сестра Любови Екатерина Петрушева.