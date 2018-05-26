«Было совсем не страшно»: Кристина Орбакайте рассказала о занятиях йогой в гамаках

Знаменитая российская певица Кристина Орбакайте всегда отличалась роскошной фигурой, которая с годами не испортилась, а лишь стала краше. Секрет стройности артистки в постоянных физических нагрузках и правильном рационе питания.

Еще недавно в сети с жаром обсуждали идеальное тело 50-летней Валерии, которая благодаря усердным тренировкам смогла свершить почти невозможное — замедлить ход времени. Однако, надо признать, что есть и другая певица, которая также смогла добиться схожего эффекта. Кристина Орбакайте является уникальным примером того, как трудолюбие может повлиять не только на творческую жизнь, но и помочь сохранить молодость. Усердные тренировки и новые спортивные рекорды позволили дочери Примадонны и к 47-ми годам сохранить безупречную фигуру.

Как призналась сама артистка, стройной и подтянутой ей помогают оставаться здоровое питание и правильные спортивные нагрузки. В арсенале Орбакайте помимо традиционного фитнеса и йоги присутствуют также кардиобокс и пилатес. Кроме того, Кристина любит осваивать новые виды физических упражнений. «Я впервые отважилась на Antigravity — занятие на „летающих“ гамаках, под руководством профессионального тренера было совсем не страшно», — поделилась с поклонниками знаменитость.

«Кристина-Вы прекрасны! И заразительны» «Да… тело красивое! Умничка, Кристина!» «Какая вы молодец! Всегда в отличной форме!» «Сама грация! Столько в вас сил и трудолюбия» «Восхищаюсь Кристиночкой — ее обаянием и прекрасной фигуркой, после 3 — х родов!», — оставляли восхищенные отзывы поклонники Орбакайте в ее Инстаграм-аккаунте. Но кроме приятных отзывов, Кристина часто получает и некорректные комментарии. К примеру, на днях артистку открыто заподозрили в том, что она, как и ее знаменитая мать, носит парик, чтобы ее волосы казались более густыми.