Салтыков и Салтыкова. Их правда на Пятом канале

Виктор и Ирина Салтыковы — самая красивая и эпатажная пара начала 90-х. Он — певец-легенда, солист «Форума» и «Электроклуба». Она — самая сексуальная певица того времени, чьи клипы запрещали к показу за чрезмерную откровенность…

Подробности личной жизни звездных супругов в документальном фильме «Моя Правда. Виктор и Ирина Салтыковы» 27 мая в 10:20 -только на Пятом канале!

Их непростая история началась в Сочи, куда Ирина, тогда еще Сапронова, приехала отдыхать. Выступление группы «Форум» вызвало небывалый ажиотаж в городе. В центре внимания — солист группы Виктор Салтыков. Ирина, как и тысячи девушек, мечтала получить его автограф… Она до сих пор хранит ту фотографию, с которой начался их роман. Девушка была крайне удивлена тем, что кумир обратил на нее внимание.

— Так как я была очень худой, то естественно мальчишки на меня не смотрели. И я стеснялась этого, считала, что я некрасивая, — признается Ирина.

За год влюбленные не поссорились ни разу. Но кто знает, как долго продлился бы их роман, если бы Ира не забеременела.

— Я сказал, что хватит заниматься дурью и поехали в ЗАГС, вот и все, — вспоминает Салтыков. Некоторое время после свадьбы и рождения дочери Салтыковы были действительно счастливы вместе. Виктор перешел из питерского «Форума» в московский «Электроклуб». Коммерческий проект известного в то время композитора Давида Тухманова принес Виктору еще большую популярность и еще большие деньги. А в 1988 году Салтыкова стала солисткой группы «Мираж». Любящие супруги превратились в конкурентов. Тогда Виктор поставил ей ультиматум: или сцена, или семья. Ирина вернулась домой. А потом стала ездить с ним на гастроли. Отношение с Ириной ухудшились еще больше.

— Я был вообще пьяница, алкоголик, тунеядец, все что угодно… Кем я только не был в ее словах, — признается Виктор. А потом Виктор полюбил другую женщину.

— Я увидел и обомлел. Подумал: ни фига себе, ангел, — рассказывает Виктор о своей новой любви Ирине Метлиной. В октябре 1994 года Салтыковы официально развелись.

Спустя год телеэфир взрывает провокационный и откровенно эротический клип «Серые глаза». В кадре полуобнаженная неизвестная певица с известной фамилией — Ирина Салтыкова. Виктор же наоборот теряет популярность. Его почти перестают приглашать на телеэкраны и выступления.

Салтыкова на пике карьеры. Она получает роль в культовом фильме Алексея Балабанова «Брат 2», заводит роман с самим Павлом Буре — хоккеистом с контрактами на миллионы долларов!

А Виктор Салтыков получает жизнь о которой мечтал. Его дом — полная чаша, у него крепкая семья, любящая жена.

— С уходом, с расставанием с Ирой, все получилось — у нее, и у меня, — говорит Виктор Салтыков…