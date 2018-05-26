«ДНК» на НТВ: простое решение сложных семейных проблем

Программа «ДНК» на НТВ стартовала 2 апреля. С тех пор вышло 27 выпусков ток-шоу, в которых команда проекта помогла героям разрешить различные семейные споры и восстановить родственные связи.

Уникальность шоу заключается в проведении ДНК-теста, который осуществляется квалифицированными генетиками самых уважаемых лабораторий. Участники программы получают возможность сделать дорогостоящий тест бесплатно. Ведет ток-шоу известный тележурналист Александр Колтовой.

— Истории которые мы показываем в эфире «ДНК» вызывают у меня целый спектр эмоций — это и радость, и ужас, и восторг. Особенно когда это самая первая реакция. В шоу мы разбираем все истории очень подробно, возможно кому-то может показаться, что это лишнее, но таким образом мы хотим дать зрителю возможность задуматься об отношениях внутри своих семей и не повторить страшные ошибки некоторых героев проекта, — сказал ведущий «ДНК» Александр Колтовой.

Оксану Колесникову из города Лиски Воронежской в роддоме поздравили с рождением дочери и выписали из медицинского учреждения. Однако, когда дома женщина распеленала малыша, оказалось, что это мальчик. Героиня шоу боялась, что ее чадо перепутали и подменили в роддоме. Областным врачам она уже не верила и понимала, что только генетический тест поможет ей спать спокойно, зная, что она воспитывает собственное дитя. Многодетная мать Оксана и её муж смогли избавиться от всяких сомнений на проекте. Эксперт в студии огласил долгожданный результат: совпадение 99%.

— Мы в семье смотрели все выпуски программы «ДНК» и понимали, что участие в программе — наш единственный шанс. После случая в роддоме я не доверяла областным медицинским учреждениям. Когда я поняла, что Миша — мой сын, я забыла себя от восторга. Я очень благодарна создателям проекта «ДНК» — поделилась Оксана

Другая героиня проекта — Римма — двадцать лет искала своего пропавшего сына Александра. Женщине даже предлагали признать его погибшим, но мать отказывалась сдаваться. К поискам подключился брат Александра — Владимир и племянница Юлия. В один день Юле позвонили из паспортного и стола и сказали, что человек подходящий под её описание хочет восстановить документы и необходимо подтвердить его личность. Всё семейство встретилось в студии программы «ДНК». Прошло много лет, Александр изменился и для того чтобы установить истину необходимы было провести генетический тест. В решающий момент прозвучал результат экспертизы: 99,9%.

— Я видела выпуски программы «ДНК» и, честно говоря, думал, что это все не очень правдоподобно. Но я понимала, что если я найду сына, то буду самой счастливым человеком на свете. Я просто шла по велению разума и сердца и не ошиблась — создатели шоу на самом деле помогают людям. Я очень благодарна проекту! Теперь мы с сыном созваниваемся по два раза на дню и не можем наговориться! — сказала героиня выпуска «ДНК» Римма.

«ДНК» — уникальный проект НТВ, который помогает участникам в России и за рубежом найти выход из семейных конфликтов, которые невозможно разрешить без генетического теста. Вместе с точкой зрения героев программы, телезрители услышат свидетельства очевидцев и комментарии экспертов. Также в студию будут приглашены люди, имеющие опыт в подобных ситуациях, у них будет возможность поделиться с гостями и ведущим своим взглядом на семейную драму.

Смотрите новое ежедневное ток-шоу «ДНК» с 2 апреля в 17.20.