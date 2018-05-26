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Подход к ориентальным котам найдет тот, кто в доме хозяин
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Подход к ориентальным котам найдет тот, кто в доме хозяин 

Вечерняя Москва 55 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Мода на ориентальных котов — на пике. Однако обходиться с этими хвостатыми не так просто. Если у вас — именно такой любимец, постарайтесь посмотреть повтор сегодняшней передачи НТВ «Кто в доме хозяин» — и узнаете все секреты поиска общего языка я этими красавцами.
Диана, у которой живут два ориентальных кота, Тигра и Ярче, любят свою хозяйку, но есть одно «но». Тигра выражает любовь тем, что мочится на кровать Дианы, а Ярче панически боится гостей.
К счастью, Диане на помощь пришла зоопсихолог и ведущая проекта «Кто в Доме хозяин?» Александра Александрова. Специалист рассказала героине выпуска, что животному не нужно навязывать общение с незнакомыми людьми. Но питомца стоит награждать, если он сам выходит к гостям. С проблемой второго любимца Тигры справиться сложнее. У подобного поведения кошек есть несколько причин: проблемы со здоровьем, скверный характер или конкуренция в борьбе за территорию. Диана сказала, что недавно обследовала Тигру и не сомневается в том, что питомец здоров. Александра проверила характер кота через игру: вредное животное отказалось бы играть по навязанным ему правилам, но Тигра с воодушевлением включился в процесс. В итоге оставалась только конкуренция. Хозяйка подтвердила, что Ярче безусловный лидер среди её мохнатых сожителей. Тигра просто пытался повысить свои авторитет, оставляя метки на кровати. Зоопсихолог посоветовала Диане переставить в спальню высокий кошачий дом и предоставить верхнюю полку сомневающемуся в себе питомцу, а «вожака» награждать, если он сидит внизу. Это поможет Тигре ощутить уверенность в себе, потому что он будет легко контролировать территорию. Таким образом необходимость оставлять метки пропадет.
Ну а что еще нужно делать с хитрыми ориентальными котами, чтобы найти с ними общий язык, вы узнаете, посмотрев передачу — не успели сделать это онлайн, найдите в архиве!
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