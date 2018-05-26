Будьте счастливы! 5 приемов против стресса от Ксении Вагнер

Ксения Вагнер уже писала о том, как она перестала казнить себя за неполноценный декрет и как перестать бояться и полюбить жизнь.

Победив депрессию, синдром хронической усталости и собственный перфекционизм, креативный директор Beautyhack открыла новую жизнь. Как ей это удалось?

Примите себя

Находясь в ситуации стресса, мы часто виним окружающих — начальника, мужа, бойфренда, родителей, всех подряд. У большинства застрессованных психология жертвы — на меня давят, меня мучают, меня все достали. Но на самом деле «рутинный» стресс изо дня в день — часто наш собственный выбор. И чтобы его победить, важно осознать собственную роль в нем и его истинные причины — часто они заключаются не в конкретных поступках людей, а в нашей реакции на них. Сказать себе «Да, я стрессую. Я не справляюсь с текущим ритмом жизни. Почему это происходит и как мне с этим справиться?». Когда мне поставили депрессию, я не сразу приняла этот диагноз (о своей тревожности в целом я писала здесь. Как это — я, молодая, успешная, мисс «молодец во всем» и с депрессией?

Где я, хохотушка и прикольщица, и где крайняя степень огорчения? Нет, это не я, я — молодец, а у молодцов не бывает депрессии.

Мне потребовалось время, чтобы перестать хвататься за таблетки, вызывать скорую и плакать от страха («Я же не умру? Я не хочу умирать!»). Мне потребовалось время, чтобы принять своё состояние — и прожить его с открытыми глазами. Пока вы сопротивляетесь стрессу, запивая его алкоголем, бесконечно обсуждая с подругами, жалуясь мужу или «отвлекаясь» в соцсетях, вы тратите массу энергии впустую. Примите стресс, проанализируйте его истинные причины и источники, определите свои приоритеты в жизни — и тогда вы начнёте управлять этим состоянием, а не бороться с ним.

Медитируйте

Нет, я не предлагаю вам сесть в позу лотоса и распевать мантры. Достаточно отключиться от мира на пять минут, закрыть глаза и представить, как капли воды стекают по стеклу. Или считать вдохи и выдохи. Чем больше таких пауз вы будете делать в течение дня, тем быстрее почувствуете, как утихает шторм внутри и прочищается сознание. Не говорите, что у вас нет времени — это можно сделать в машине, на уличной скамейке и даже в дамской комнате. А для тех, кто ко всему подходит обстоятельно, есть специальные практики. Я прошла такую недавно в международном институте нейролидерства и коучинга — медитировала целый день в зале и на улице (во время одной из медитаций я даже заснула — прямо в зале с незнакомыми людьми). Такие практики, конечно, не убирают причину стресса, но действуют как ментальное спа — расслабляют и детоксицируют.

Устраивайте диджитал-детоксы

Некоторые медики прогнозируют, что лет через 20 одной из самых распространённых жалоб будет боль в большом пальце правой руки — потому что анатомически он не приспособлен СТОЛЬКО стучать на клавишам айфона. А приспособлен ли мозг воспринимать СТОЛЬКО информации ежедневно? Нет, не приспособлен. Инстаграм, фейсбук, почта, а ещё куча мессенджеров — от такой многозадачности нервная система слабеет и расшатывается. Пусть ваше обращение к соцсетям будет не хаотическим, а спланированным — выделите под него конкретное время в день и «проверяйте» гаджет только в этот отрезок, а не каждые 10 минут. Старайтесь полностью отключаться от соцсетей на выходные — представьте, что это забавное приключение «возвращения в детство», когда гаджетов в вашей жизни не было вовсе.

Больше спорта

Беги или умрешь — с такой «установкой» жили люди сотни лет назад. И мы не сильно отличаемся от них с точки зрения механизмов выброса адреналина. Физическая нагрузка снижает уровень адреналина (именно поэтому мы часто непроизвольно ходим по комнате, обсуждая что-то волнительное по телефону, например). При этом чрезмерная нагрузка противопоказана — не надо бегать до седьмого пота или качать пресс до мышечной трясучки. Идеальный вариант — умеренная силовая нагрузка под контролем тренера и частые прогулки на свежем воздухе.

Исключите алкоголь

Бокал вина за ужином (ну, два, в редких случаях три) — кажется, в этом нет ничего страшного. Мы любим, потягивая бордо, вспоминать французов и шутить про гемоглобин. Но правда в том, что запивая алкоголем стресс, люди спиваются (и женщины делают это быстрее, чем мужчины). Алкоголь снимает не стресс, а лишь некоторые его проявления — и то не у всех (а если выпить много, то эффект и вовсе обратный). Для многих из нас важен не сам вкус напитка и его воздействие, а ритуал — открыть бутылку, взять красивый бокал и т.д. Замените один ритуал другим. Например, пусть это будет чаепитие — интересный сорт чая (лучше успокаивающий, конечно), «уютная» чашка, о которую хочется греть руки, антикварное ситечко и т.д. Попробуйте соблюдать эти пять правил хотя бы две недели — и вы уже станете лучше спать, легче просыпаться и реже думать о том, что вам все надоело. Стресс — это дикий зверь, но даже тигра можно приручить.

Текст: Ксения Вагнер

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