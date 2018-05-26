Воронежцы помогли артистке цирка Запашных найти заблудившегося попугая 

Четырехлетний жако вернулся домой после десяти дней отсутствия. Воронежцы помогли артистке цирка Марицы и Дана Запашных, воздушной гимнастке Екатерине Михайловой, найти попугая, улетевшего на воронежском вокзале. Попугай Джеки вернулся к хозяйке в субботу, 26 мая. Где почти десять дней жил блудный попугай — теперь уже не узнать. Четырехлетний жако не в первый раз путешествовал вместе со своей хозяйкой. Джеки — постоянный спутник Екатерины на гастролях. Из-за работы в цирке девушке приходится много ездить по стране. Но на этот раз путешествие попугая закончилось неожиданно. 17 мая Екатерина приехала в Воронеж из Ростова-на-Дону и, когда на станции «Придача» вышла из поезда, у переноски с попугаем открылась дверца, и попугай от неожиданности и испуга выпорхнул из клетки. Екатерина и ее сестра разместили в соцсетях объявление с просьбой помочь найти попугая, отметив, что иначе ручная, пугливая и не привыкшая к жизни вне дома птица просто погибнет. Екатерина отметила в качестве одной из примет, что попугай говорит и имитирует звуки телефона. Десять дней спустя попугай нашёлся — сел на окно одного из жилых домов неподалёку от станции «Придача». Гостя пустили в квартиру, а потом принялись разыскивать хозяев блудного попугая. Объявление об улетевшей птице нашлось быстро, а соцсети помогли связаться с Екатериной. Джеки вернулся к хозяйке и счастлив дома, рассказала сестра Екатерины Виктория.