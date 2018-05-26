Какие будильники были на Руси

Часов, как таковых, на Руси не было очень долгое время. Первые солнечные часы появились только в XV веке. Да и те были такой роскошью, что поначалу ее могла себе позволить только знать. При этом и простой народ жил по распорядку и вполне адекватно ориентировался в сутках.

Природные мерила

Самым главным параметром для определения времени являлось движение солнца на небосклоне. Сутки абсолютно естественно делились русичами на дневное и ночное время по моменту заката/восхода солнца. Когда светило находилось в самой высокой точке, любой понимал, что наступил полдень. Чем длиннее становились отбрасываемые разными предметами тени, тем сильнее день клонился к вечеру.

Помимо положения солнышка на небе ориентиром для жителей Руси были и естественные процессы в природе.

Так, русские крестьяне нередко определяли время суток по пению птиц. Как известно, жaвoрoнки нaчинaют пeть в 2 чaсa нoчи, ивoлгa в 3 чaсa, a вoрoбьи прoсыпaются лишь в 6 чaсoв yтрa.

Главными же «часами» в старину был петух. Первый раз петухи кричат в первом часу ночи, второй раз — в 2 часа ночи, третий раз — в пятом часу утра.

Летом могли определять время по цветам. Так, цвeтки рaзных рaстeний рaскрывaются и зaкрывaются в рaзнoe, при этoм oпрeдeлённoe время. Ко сну отходили, когда светило садилось и в помещении становилось темно. Так делали не только потому, что вставать на следующее утро нужно было очень рано, но и из соображений экономии. Укладываясь спать в 9-10 часов вечера, можно было экономить свечи, а это немаловажный фактор.

Для такого времяисчисления вполне естественным было то, что никто не измерял и не определял время с точностью до минуты. Были приблизительные ориентиры для разных событий: «на рассвете выйдем в поле», «на закате закончим такие-то работы», «в сумерки» и т.д.

Свои собственные часы

Несмотря на то, что дневное время с приходом зимы сокращалось, а ночное увеличивалось, люди прекрасно ориентировались и по своим «внутренним», биологическим часам (циркадному ритму). Этот механизм вырабатывается годами и определяет все биологические процессы в организме: появление чувства голода в определенное время; сонливость вечером, когда пора ложиться спать, и другие процессы.

Хозяйке на Руси не нужно было наводить будильник на 14:00, чтобы позвать семью к обеденному столу. К этому моменту после тяжелой работы в поле у крестьянина и так просыпался зверский аппетит, поэтому он вовремя приходил к обеду (или жена приносила ему пищу в поле). Жизнь на Руси была достаточно размеренной, подчиненной «раз и навсегда» заданному образцу, поэтому ориентироваться во времени было достаточно просто.