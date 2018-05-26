«Борская индейка» работает по экологическим стандартам

Фермерское хозяйство «Борская индейка» расположено в полутора сотнях километров от Самары в с. Соковнинка Борского района — рядом с заповедной зоной Бузулукского бора. Глава хозяйства Владимир Рузанов своей главной задачей считает выращивание экологически чистых продуктов питания для жителей нашего региона и всей России.

"Мы принципиально отказываемся от каких-либо медикаментозных вмешательств в процесс роста наших индюшек, — подчеркнул он. — Выращиваем их естественным путем без применения новомодных технологий для интенсивного роста, это отличает «Борскую индейку» от большинства подобных предприятий".

Мясо индейки славится своими диетическими свойствами: оно богато витаминами и белками, содержит мало холестерина и легко усваивается пищеварительной системой. Индейку рекомендуется включать практически в любой рацион питания — мясо этой птицы не имеет противопоказаний.

Для выращивания птицы в хозяйстве используется особая кормовая база, включающая только натуральные компоненты. Все корма хозяйство изготавливает самостоятельно. Питаясь отборным зерном, индюшки получают все необходимые микроэлементы, а для питья используется вода из артезианской скважины, по составу она относится к минеральной столовой воде. Выпас птицы производится в хорошую погоду, а в холодное время индюшки греются в теплых загонах. Все эти факторы влияют на качество и вкус мяса «Борской индейки».

Особый подход применяется к подготовке тушки: все работы (ощип, потрошение, разделка) производятся вручную. Серьезное внимание в хозяйстве уделяется и своевременной доставке продукции. Большой рефрижераторный автопарк, которым располагает «Борская индейка», позволяет продукции попасть к столу менее чем через сутки с момента забоя, а в большинстве случаев продукт приходит к потребителю всего за 12 часов.

Деликатесы и полуфабрикаты, охлажденная продукция и продукты в собственном соку, купаты и колбаски — ассортимент «Борской индейки» постоянно расширяется и совершенствуется, при этом неизменно получает самые лучшие отзывы ценителей высококачественного мяса птицы. Купить эко-продукты, произведенные в хозяйстве, можно в сети магазинов, расположенных в разных районах Самары: на пр. Карла Маркса, ул. Революционной и ул. Фадеева. Значительную территорию областного центра охватывают торговые точки «Борской индейки», работающие в виде брендированных автолавок. Кроме того, фирменную продукцию хозяйства можно заказать в онлайн-магазине на сайте http://борская-индейка.рф. Доставка на дом по Самаре и области осуществляется бесплатно. Хозяйство стремится сделать продукцию максимально доступной для своих покупателей, этому способствуют скидки и акции, которые проводятся на регулярной основе.

"Борская индейка" успешно развивает и другие направления производства эко-продуктов: молоко и яйца, мед и яблоки, а также свежая баранина, к производству которой в хозяйстве применяются самые высокие экологические стандарты.

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