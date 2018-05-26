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Дочь Владимира Машкова привезла детей из Америки: появились первые фото девочек
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Дочь Владимира Машкова привезла детей из Америки: появились первые фото девочек 

Teleprogramma.pro 56 минут назад
Фото: Teleprogramma.pro
33-летняя актриса Мария Машкова живет в Лос-Анджелесе с двумя дочками и мужем. Супруг актрисы 44-летний Александр Слободяник-младший — сын известного пианиста, музыкант, продюсер и бизнесмен.
Машкова периодически прилетает на съемки и спектакли в Россию из Америки, где обосновалась семья. Как только у нас установилась теплая погода Мария привезла дочек (6-летнюю Александру и 7-летнюю Стефанию) в Москву. Сейчас девочки с удовольствием проводят время за городом с бабушкой актрисой Еленой Шевченко. Мария Машкова — дочь артистов Владимира Машкова и Елены Шевченко. Бабушка поделилась в социальных сетях фотографиями внучек.
Елена Шевчнко с внучками. Фото: Facebook
"Две актрисы со своим гардеробом. Русский, английский свободно, с французским временные трудности. Палку для нарядов придумала Фаня. Ещё самостоятельно сшили наматрасник для мата, чтобы кувыркаться без ограничений, повсеместно. Немало, немало побед. С 3 а.м. до 5 а.м. занимались русским, все получили 5+. Страшно представить, какие высоты будут взяты, когда девушки преодолеют jet lag, " — поделилась с подписчиками счастливая бабушка по прилету внучек.
А вот и фото той самой «палки» для гардероба.
Фото: Facebook
Несмотря на то, что родители Марии Машковой развелись почти сразу после рождения дочки, Владимир Машков дочери помогал — советом, случалось и деньгами. А вот в проекты никогда не пристраивал.
Мария Машкова с мужем. Фото: "Комсомольская правда".
Мария Машкова с супругом занимается благотворительным проектом «Кукла лечит», бывает с ним в разных российских регионах. Семья живет на две страны. В Лос-Анджелесе Мария Машкова наслаждается семейной жизнью у океана с супругом и дочками. В Москве Мария бывает не часто.
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