Дочь Владимира Машкова привезла детей из Америки: появились первые фото девочек

33-летняя актриса Мария Машкова живет в Лос-Анджелесе с двумя дочками и мужем. Супруг актрисы 44-летний Александр Слободяник-младший — сын известного пианиста, музыкант, продюсер и бизнесмен.

Машкова периодически прилетает на съемки и спектакли в Россию из Америки, где обосновалась семья. Как только у нас установилась теплая погода Мария привезла дочек (6-летнюю Александру и 7-летнюю Стефанию) в Москву. Сейчас девочки с удовольствием проводят время за городом с бабушкой актрисой Еленой Шевченко . Мария Машкова — дочь артистов Владимира Машкова и Елены Шевченко. Бабушка поделилась в социальных сетях фотографиями внучек.

Елена Шевчнко с внучками. Фото: Facebook

"Две актрисы со своим гардеробом. Русский, английский свободно, с французским временные трудности. Палку для нарядов придумала Фаня. Ещё самостоятельно сшили наматрасник для мата, чтобы кувыркаться без ограничений, повсеместно. Немало, немало побед. С 3 а.м. до 5 а.м. занимались русским, все получили 5+. Страшно представить, какие высоты будут взяты, когда девушки преодолеют jet lag, " — поделилась с подписчиками счастливая бабушка по прилету внучек.

А вот и фото той самой «палки» для гардероба.

Фото: Facebook

Несмотря на то, что родители Марии Машковой развелись почти сразу после рождения дочки, Владимир Машков дочери помогал — советом, случалось и деньгами. А вот в проекты никогда не пристраивал.

Мария Машкова с супругом занимается благотворительным проектом «Кукла лечит», бывает с ним в разных российских регионах. Семья живет на две страны. В Лос-Анджелесе Мария Машкова наслаждается семейной жизнью у океана с супругом и дочками. В Москве Мария бывает не часто.