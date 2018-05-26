На Садовой наводят марафет: рабочие устанавливают новую уличную мебель

В донской столице вовсю идет подготовка к чемпионату мира по футболу. Перед грядущим мундиалем преобразится Большая Садовая.

— Вдоль Садовой началась установка новой уличной мебели: лавочек, урн, вазонов для цветов. Раньше количества лавок было недостаточно. Теперь же будет установлено 265 лавочек различной конфигурации со спинкой и без, с применением современных природных материалов: дерево, металл, камень, — рассказали в пресс-службе городской администрации.

Вскоре в этих вазах появятся цветы

Часть скамеек уже стоит на пересечении Садовой и Ворошиловского. Также на главной улице города появятся вазоны для цветов, урны и 10 велопарковок.

— Работы по расстановке малых архитектурных форм завершены уже к 1 июня, — прокомментировали в администрации.