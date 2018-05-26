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На Садовой наводят марафет: рабочие устанавливают новую уличную мебель
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На Садовой наводят марафет: рабочие устанавливают новую уличную мебель 

161.ru 49 минут назад
Фото: 161.ru
В донской столице вовсю идет подготовка к чемпионату мира по футболу. Перед грядущим мундиалем преобразится Большая Садовая.
— Вдоль Садовой началась установка новой уличной мебели: лавочек, урн, вазонов для цветов. Раньше количества лавок было недостаточно. Теперь же будет установлено 265 лавочек различной конфигурации со спинкой и без, с применением современных природных материалов: дерево, металл, камень, — рассказали в пресс-службе городской администрации.
Вскоре в этих вазах появятся цветы
Часть скамеек уже стоит на пересечении Садовой и Ворошиловского. Также на главной улице города появятся вазоны для цветов, урны и 10 велопарковок.
— Работы по расстановке малых архитектурных форм завершены уже к 1 июня, — прокомментировали в администрации.
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