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Старший вице‐президент «Сколково» рассказал о фантастическом изобретении
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Старший вице‐президент «Сколково» рассказал о фантастическом изобретении 

Ридус 1 час назад
Фото: 360tv.ru
В рамках проекта «С-инновация» удалось разработать уникальный сверхпроводник высоких температур. Об этом на полях ПМЭФ-2018 рассказал старший вице&dash;президент по инновациям Фонда «Сколково» Кирилл Каем.
По его словам, такой проводник можно охлаждать стандартными охладителями на базе азота. Это позволит проектировать и производить проводники, которые уже сейчас используются в электросетях в качестве систем защиты для сверхвысоких сил тока.
Каем отметил, что в дальнейшем планируется разработать двигатель или электромагнит на основе этого высокотемпературного сверхпроводника.
В беседе с корреспондентом телеканала «360» он подчеркнул, что еще совсем недавно подобного рода изобретение считалось на грани фантастики.
Как известно, сверхпроводники представляют собой материалы, электрическое сопротивление которых понижается до нуля градусов при достижении определенной минусовой температуры.
Высокотемпературные сверхпроводники незаменимы в таких отраслях, как криоэнергетика, криоэлектроника, энергетика и электротехника.
Ранее глава Фонда развития интернет&dash;инициатив Кирилл Варламов рассказал о тестировании оплаты товара в супермаркетах с помощью мобильного телефона.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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