Голое селфи Леси Никитюк: хейтеры не нашли к чему придраться

Звезда «Орла и решки» очень красивая и сексуальная, поэтому злопыхатели решили обсудить мозг ведущей. Но и тут не сложилось!

Леся Никитюк , видимо, решила одним выстрелом убить двух зайцев: показать сексуальные формы и рассказать о том, как ей удается поддерживать их в идеальном состоянии. На «голом» селфи звезды «Орла и решки» без труда можно рассмотреть прекрасные очертания зоны декольте и изящные плечи, а вот все самое интересное скрывает добрая порция клубники. А эта ягода, между прочим, способствует выведению токсинов из организма и похудению. На самом деле о смысле селфи нам остается только догадываться, ведь Леся никак не прокомментировала фото, оставив под интригующим снимком лишь троицу тематических эмоджи.

Молчание Леси подогрело интерес публики еще больше. Конечно, большинство подписчиков оценили фото с точки зрения его сексуального контекста и дали формам Никитюк самые высокие оценки: «Очень сексуально и заманчиво», «Ты прям клубничка», «Леся, ты очаровательна», «Клубничная королева». Однако, как всегда, нашлись и те, кто решил добавить ложку дегтя в бочку меда. Вот только найти, к чему здесь можно основательно придраться, хейтерам так и не удалось. Критика получилась безосновательной: «Обожаю Лесю на экране — настоящая, непосредственная, умная. Ожидала такого и здесь, но увы, увы…», «Зачем раздеваться, чтобы поесть клубнику?», «Разочарована. Глупо это». Обвиняя Лесю в отсутствии чувства юмора и ума в целом, хейтеры, однако, так и не объяснили, почему на подобные размышления их навела именно эта фотография.

Кстати, недавно жаркие споры в сети разгорелись относительно селфи другой телезвезды — Екатерины Варнавы . «Камедиантка» выложила постельный кадр, которым решила доказать, что не делала пластику груди. Расположившись на смятых простынях, красотка приняла такое положение, при котором искусственная грудь непременно выдала бы себя. «Опережая вопросы, сразу отвечу: ниппель подспускает в положении лежа», — подписала фото Екатерина. Фолловеры восхитились и натуральностью форм звезды, и ее чувством юмора. Может, и Лесе Никитюк стоило оставить какой-то хлесткий комментарий под своим «полуголым» селфи, чтобы ни у кого не осталось сомнений в том, что данное фото — всего лишь розыгрыш.

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